"Hace falta más bibliografía didáctica de la Semana Santa"

Manuel Sotelino es de esos periodistas que llevan un bolígrafo siempre encima. Y es uno de esos apasionados a la Semana Santa que lleva en su cabeza una enciclopedia cofrade. No en vano, junto a Jesús Escudero, ha puesto en pie el precioso proyecto que se llama 'Listos de capirote'. En 2015 pusieron a la venta un diccionario de la Semana Mayor jerezana que fue todo un éxito. Mañana se pone a la venta su continuación: 'Listos de capirote. ¿Sabías que...?' -con fotos y maquetación de Javier Romero y prólogo de Miguel Ángel Jaén-. "El común denominador de ambos libros es que sacamos a relucir nuestro propio ingenio. Aportamos ese cierto punto de sarcasmo y socarronería", apunta Sotelino. "Pero sin 'salsa rosa', evidentemente, éste es un libro serio", añade Escudero. Los amantes del mundo cofrade pueden encontrar en esta edición unos 1.300 apuntes con datos curiosos e interesantes sobre todo lo que mueve la semana de Pasión.

La idea de estos 'listos de capirote' surgió tras una amistad de años atrás, como hermanos ambos que son de las Cinco Llagas. "Siempre estábamos con nuestras bromas, y con la idea de que teníamos que hacer algo juntos. Primero salió la idea del diccionario, donde explicábamos las palabras que se nos iban ocurriendo, pero a nuestra manera". Tras este primer éxito, detectaron que a menudo lo que se puede leer sobre la Semana Santa de Jerez resulta un poco confuso. Por un lado, "porque ahora todo está en internet y es un poco más difuso y no está reunido, mientras que nosotros que somos de otra generación nos dedicábamos a recopilar todo lo que salía, como prensa, libros y revistas. De hecho, me acuerdo que íbamos temprano a la Caja de Ahorros el día que salían los itinerarios", cuenta Sotelino, que reconoce que estas cosas "ya no se hacen". Por otro lado, han tenido en cuenta que "hacía falta una cosa más didáctica, más fácil de leer", respecto a lo que hay publicado, especialmente por historiadores e investigadores que no están al alcance de todas las lecturas. "Hace falta una bibliografía más amplia y legible de la Semana Santa de Jerez", dicen ambos a lo largo de la entrevista.

El público al que va dirigida la publicación es variado. Desde aquellos que se inician en las cofradías hasta los especialistas. "Y yo creo que a los que más les acabará gustando, como el anterior, es a los niños y a los muy mayores. Unos, porque tienen mucho que aprender. Otros, porque les sirve para recordar cosas que ya iban olvidando y les emocionará", explica Escudero. El repertorio de palos que tocan es extensísimo. "Aparecen todas las hermandades, cosas significativas de los pregones, incidencias de lluvias, nombra todos los santos titulares, algo a lo que la gente no le echa cuenta muchas veces. También hablamos de la música, de toda la gente que está alrededor como escultores, bordadores, saeteros, periodistas, fotógrafos, floristas, cereros... Creo que no se olvida nadie".

El libro se podrá comprar a partir del domingo al mediodía. Primero, durante la presentación oficial, mañana domingo a las 13 horas en el mesón Rincón de Santiago, en el corazón del señor barrio del 'Prendi'. "A partir de ese momento, se encontrará en librerías del centro, kioscos de prensa y en tiendas como 'Arte Sacro'", detalla Sotelino. Una de las gratas sorpresas de la nueva edición son los 'capiroticonos', que aliñan algunos de los datos que aparecen al estilo de los iconos de 'whatsapp' para mostrar sentimientos como la ironía o la tristeza. "Sobre todo, por cosas que se han ido perdiendo con los años o en aquellas partes que metemos alguna broma de cosecha propia".

Tras dos años recopilando datos, llamando a las puertas de las cofradías y repasando libros de investigadores, los 'listos de capirote' se vuelven a dejar caer. "Yo recomiendo que se lea en grupo, con una copita en la mano, para recuperar un poco el ambiente de tertulia de amigos. Este libro es muy especial y muy fácil de leer. Creo que va a gustar", remata Escudero.