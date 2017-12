Jerez se mantiene aún en la ratio de 1/30 para los servicios VTC

Jerez, al menos por el momento, cumple con la normativa en lo que a los VTC (vehículos turismo con conductor). No en vano, el presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Marco Antonio Martín, reconoce que en estos momentos el cupo se está manteniendo "mientras que en otras grandes ciudades el número de estas licencias se está tornando en algo preocupante". En Jerez, en estos momentos, las licencias de VTC no llegan a la proporción de una de ellas por cada 30 licencias de taxi. "En otras grandes ciudades el problema se ha disparado y hay, incluso, cuatro licencias de taxi por cada una de de este servicio".

En la actualidad, y siempre según lo informado por el presidente del Teletaxi de Jerez, en la provincia hay en la actualidad 70 licencias efectivas. Cabe destacar como detalle curioso que "ha habido casos en los que han sido algunos taxistas del gremio los que se hicieron con estas licencias, si bien finalmente las vendieron. Era como tener al enemigo dentro de casa", destacó a este periódico Marco Antonio Martín.

En la ciudad hay en la actualidad un total de 178 licencias de taxis. Sólo podría haber 6 VTC

Uno de los hechos que más llaman la atención de los taxistas profesionales es que sacar la licencia para uno de estos servicios de transporte con conductor "apenas cuesta 39 euros", si bien la especulación en segunda mano genera pingües beneficios. Una de las solicitudes de los taxistas jerezanos es que quien se saque la licencia VTC "deba explotarla un mínimo de dos años antes de poder traspasarla". El objetivo, obviamente, es acabar con la especulación que comienza a rondar este tipo de negocio.

Los VTC en Jerez son prácticamente invisibles, aunque ni mucho menos lo son en aquellos lugares donde se generan los trabajos a larga distancia. Ese es el caso exacto del aeropuerto de 'La Parra'. "Allí sí que son visibles -destaca el presidente del Teletaxi- pues se les ve cómo recogen o prestan servicios a los viajeros que han contratado el servicio".

Marco Antonio Martín vuelve a destacar, una vez más, "la importancia de que los agentes de la Policía Local de Jerez (que en gran parte tienen bajo sus responsabilidad las labores de policía de transporte en el aeropuerto de Jerez) adquieran la formación necesaria en el control de este tipo de servicios". Desde hace años los taxistas se han quejado del oportunismo que desarrollan taxistas de otras localidades de la provincia que llevan a cabo su trabajo en 'La Parra' robándoles a los profesionales jerezanos buena parte de esos largos trayectos que tanto ansían.

"Para ello es esencial que los agentes tengan formación sobre las hojas de ruta en las que se especifica claramente a quién van a recoger y a dónde lo van a llevar. Es algo que está contemplando en las normativas andaluzas", manifiesta el presidente de los taxistas jerezanos.

Desde el sector del taxi se teme, y mucho, que el sector tal y como se ha entendido toda la vida "vaya a a quedar desregularizado". Igualmente se asume que no pueden competir con este nuevo servicio. El objetivo es, ante todo, mantener una actividad que, no debe olvidarse, da a de comer a más de 300 familias jerezanas. No en vano, buena parte de las 178 licencias de taxi que tiene Jerez son explotadas por más de un conductor, es decir, el propietario y el asalariado.