El vino de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar animan la Feria de Abril

Las bodegas del Marco realizan en estos días un gran despliegue en Sevilla con motivo de la celebración de la Feria de Abril, que abre la temporada de las fiestas de la primavera andaluza en las que los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar cobran especial protagonismo. Las firmas bodegueras se vuelcan en estos eventos, grandes escaparates para sus vinos y que en el caso de la ciudad hispalense se plasma con campañas y actividades dentro y fuera del recinto ferial.

Harveys, marca bajo la que se comercializa la gama completa de jereces de Bodegas Fundador, fue protagonista la víspera del alumbrado de la 'preferia' en el muelle de Nueva York, acto organizado en colaboración con Grupo Joly -empresa editora de Diario de Jerez- y que congregó en la ribera del río Guadalquivir a más de 200 personas de todos los ámbitos de la sociedad sevillana y de otros muchos puntos de Andalucía con una propuesta en la que pudieron degustarse los vinos de Jerez solos o combinados en innovadores cócteles.

Si los vinos de Harveys atracaron en el muelle, el fino 'Tío Pepe' de González Byass se pasea por las calles de Sevilla en el tranvía, engalanado por tercer año consecutivo con el tradicional sombrero de ala ancha y otros motivos característicos de la feria con el colorista, alegre y rompedor estilo de Andy Warhol, el genio artífice del pop art, una tendencia que, al igual que el vino de Jerez, vive un momento de esplendor.

Hasta el próximo 14 de mayo, los usuarios de este medio de transporte disfrutarán de una campaña original y creativa, que descubre elementos clásicos de esta época de feria, señala la bodega en una nota, en la que detalla que enclaves singulares de Sevilla, como la Catedral o La Giralda serán testigos de honor del tranvía con sombrero de 'Tío Pepe' y preparado para la Feria. Este perfecto embajador andaluz protagonizará miles de instantáneas en las calles de la capital hispalense.

Por su parte, Bodegas Barbadillo ha elegido el tren para dar la bienvenida a los a los viajeros y visitantes que lleguen a Sevilla a través de este medio de transporte y que encontrarán en la estación de Santa Justa un espacio feriante donde tomar su primera copa de manzanilla Solear, hacerse una foto delante de la 'Portada Solear' y ganar originales premios.

La prolongación de la Feria de Abril, que este año ha adoptado el modelo jerezano con el adelanto de su inicio al pasado sábado para aprovechar el puente festivo de Mayo, se ve como un acierto por parte de las bodegas del Marco, que prevén un importante aumento de sus ventas, de hasta el diez por ciento en el caso de Barbadillo.

La firma sanluqueña, como ya hizo días atrás La Guita (Grupo Estévez) valora el cambio de fechas de este año en la Feria, ya que "se prevé mayor afluencia al Real, dato muy positivo para Solear y Muy Fina", indica Barbadillo en una nota.

Harveys con el VORS Amontillado considerado el 'Mejor Vino del Mundo' en la International Wine Challenge; González Byass y Tío pepe, el fino más vendido que elabora la primera bodega española y quinta del mundo según la World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits; y Barbadillo con Solear, incluida en el ranking de los Mejores Vinos del mundo de la publicación Wine Spectator, inundan Sevilla en estos días, tras los que Jerez tomará el relevo a partir del 13 de mayo con su Feria del Caballo.