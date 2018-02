"Jerez es vino, caballo y flamenco, pero es eso y muchísimo más"

La Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico acogerá este viernes y sábado, 23 y 24 de febrero, las I Jornadas de Jóvenes Investigadores 'Arte, historia, arqueología y antropología andaluza'. Se trata de un ciclo que tendrá un enfoque multidisciplinar porque, como señalan desde la organización, "creemos que nos puede dar una visión más amplia y enriquecedora de Andalucía y, por supuesto, complementarse entre ella".

Las jornadas están organizadas por el Instituto de Jóvenes Investigadores sobre Temas Andaluces y cuentan con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez, el Centro de Estudios Históricos Andaluces, el Ateneo de Jerez y el comité científico formado por profesores de las Universidades de Granada, Jaén y Sevilla.

La meta principal de las jornadas es dar voz a los jóvenes menores de 40 años que están emprendiendo una investigación sobre Andalucía y ayudar en la divulgación de sus proyectos, así como potenciar la creación del conocimiento sobre la comunidad. Por ello, el evento se centrará en la exposición de las distintas líneas de investigación que, posteriormente, serán plasmadas en un libro.

"Es tener un foco para difundir lo que está investigando cada uno y para establecer contacto entre gente que estudia la misma materia para intentar crear proyectos comunes, no es sólo el hecho de ir a exponer", explica Pablo González, miembro del comité organizador. Además, este joven jerezano destaca también la importancia de este evento para "acercar la cultura de Andalucía al ciudadano medio, ya que las jornadas son de puertas abiertas". A su juicio es algo muy necesario ya que, por ejemplo, considera que en Jerez no se le da al patrimonio la importancia que tiene. "Basta dar una vuelta por San Mateo o San Lucas para comprobarlo... El propio Palacio Riquelme es histórico y está apuntalado, con la historia que tiene esa plaza", recalca, añadiendo que "no hemos hecho aquí una labor de conservación y creo que es precisamente porque no hemos sido capaces de hacerle llegar al ciudadano la importancia de su propio patrimonio". Por ello, hace hincapié en que "Jerez es vino, caballo y flamenco pero es eso y mucho pero muchísimo más. Tiene una historia que es riquísima pero desde pequeño no se nos ha inculcado. Si no son las propias administraciones y colectivos los que son capaces de hacer llegar eso al ciudadano, pues no saben ni que existe y, si no sabes que existe, tampoco te preocupas".

Pablo González no sólo forma parte del comité organizador, sino que también realizará una exposición en las jornadas centrada precisamente en Jerez, en concreto, sobre Asta Regia. "Creo que es la joya de la corona de la arqueología peninsular y todavía no se ha tocado desde los años 50. En total pueden ser unas 60 hectáreas de yacimiento, eso es una barbaridad", explica González. "Vemos cómo se aprovechan lugares como Baelo Claudio, que es verdad que tiene el reclamo de la playa, pero aquí el reclamo es Jerez. Si se excava en condiciones, se hace un centro de interpretación... Y cabe la posibilidad de que pueda ser el centro neurálgico de Tartessos", afirma.

A pesar de que estas serán las primeras jornadas de jóvenes investigadores, la intención es continuar celebrándolas anualmente. Así lo confirma Mercedes Sánchez, también del comité organizador, que avanza que "tenemos intención de celebrar una en cada provincia andaluza". Esta jerezana es arqueóloga y será otra de las jóvenes que realizará una exposición de su trabajo en las jornadas dedicada al 'Color histórico sevillano'. "Es una reivindicación de que en la restauración de edificios modernos se utilicen materiales históricos como cal coloreada en lugar de cemento, por ejemplo. En Sevilla se está haciendo en equipos que valoran la tradición". Al igual que su compañero, Mercedes Sánchez anima a los jerezanos a asistir a estas jornadas en las que no sólo podrán conocer los estudios que se están desarrollando sobre Andalucía: "Hay un programa muy amplio y habrá una mesa redonda para que todo el mundo participe".

A pesar de que la celebración de las jornadas es la actividad que ocupa ahora a estos jóvenes, no descartan continuar con su labor de divulgación en la ciudad una vez que finalicen. "Nos incentiva el gusto por las letras. Ahora cuando acaben las jornadas queremos hacer algún tipo de actividad centrada en los colegios. Ver de qué forma se podría potenciar todo esto", concluye Pablo González.