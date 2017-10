La Junta destinará 3,2 millones para el centro del motor y 1,6 para el museo del flamenco

La Iniciativa Territorial Integrada (ITI) será la principal apuesta del gobierno autonómico con Jerez en los presupuestos para el próximo año. No en vano, se destinarán 3,2 millones de euros para acometer la construcción de un centro de innovación del motor en el circuito y 1, 6 millones para las obras del museo del flamenco de Andalucía en la plaza Belén, unos importes que se suman al millón de euros consignado para ambas inversiones en las cuentas de este ejercicio. Eso sí, en la comparecencia realizada esta mañana por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, no se especificaron las cuantías destinadas para otras dos actuaciones que se prevén acometer con los fondos ITI en Jerez como son la conclusión del centro tecnológico del vino del PTA (Parque Tecnológico Agroalimentario) y el proyecto de sendero fluvial entre Jerez y El Puerto.

Estas partidas se unen a las otras ya anunciadas por este periódico en la mañana de hoy. Vinculada a la Consejería de Fomento y Vivienda, se recoge financiación para la mejora de un tramo de la carretera que une Jerez con Rota (A-2078), una actuación que está en proceso de licitación, y unas intervenciones de mejoras de varios tramos de la Jerez-Los Barrios (A-381). En materia de cultura, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales contempla incrementar un 1% su colaboración con los festivales, ferias y eventos de la comunidad, entre los que se encuentra el Festival de Jerez. Su aportación anual suele ser en especie con la contratación de varios espectáculos por un importe que ronda los 70.000 euros . Asimismo, se mantendrá la transferencia de 15.000 euros a la Fundación Caballero Bonald. En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente, se prevé una transferencia de 375.000 euros al Ayuntamiento de Jerez como compensación por la existencia en la ciudad de unas instalaciones de vertidos peligrosos (la planta de Las Calandrias). Además, se destinarán 1,1 millones para mejoras en la depuradora de Jerez y de Rota. Y en el departamento de Agricultura se prevén mejoras en la sede que tiene la consejería en la ciudad. Por otro lado, se recoge un incremento de la aportación que la Junta realiza a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que pasará de los 2,3 a los 2,7 millones, para compensar el déficit estructural que arrastra la institución. También se recoge, aunque no está especificada, el pago de parte del canon del Gran Premio de Motociclismo por parte de la Empresa Pública de Turismo de Andalucía (organismo dependiente de la Consejería de Turismo) y que ronda los 3,7 millones de euros. Vinculado también se aborda que se sigue en estudio el plan turístico de Jerez, una iniciativa de trabajo con inversiones para incrementar esta actividad que aún no han sido concretadas públicamente. Asimismo, es previsible que a las partidas de la Iniciativa Territorial Integrada se incluyan otras actuaciones en proceso de adjudicación o en ejecución como la mejora de un tramo de la carretera de Estella (A-2003) o la construcción del nuevo instituto de La Granja (que no estará abierto hasta el curso 2019-2020), entre otras.