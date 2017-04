La Junta dice que no hay cursos previstos en San Juan de Dios

La Junta de Andalucía, titular del centro de formación para el empleo de San Juan de Dios, lleva dos años sin ofertar cursos y aún no hay planes para que esto cambie. "Se está estudiando el asunto, pero a día de hoy no hay nada previsto para este año", dicen desde la delegación provincial de Empleo. Los cursos de formación han estado parados desde hace unos años y esta última semana se han ofertado los que la Junta subvenciona pero son ofrecidos por entidades públicas, privadas o sin ánimo de lucro. La situación en San Juan de Dios, que fue en su día la joya de la corona de los cursos para desempleados, resulta compleja. La propia administración autonómica asegura que la instalación no cumple con los requisitos que exige la normativa actual en materias como seguridad. El centro requiere, según Empleo, de una rehabilitación que, por el momento, para la cual "no hay nada cerrado, no tiene la homologación, y no se podría dar ningún curso".

Entre los asuntos que se estudian para buscar un nuevo futuro a San Juan de Dios se encuentra el hecho de que las necesidades de los sectores productivos han ido cambiando en los últimos años, especialmente debido a la crisis. "Ofertamos en Jerez con entidades externas lo que el sector productivo pide, para ser más eficientes a la hora de que los alumnos encuentren empleo. Hemos reordenado el mapa formativo a nivel andaluz". Esto no significa en sí mismo que la Junta esté por la labor de acabar con el ciclo de Soldadura, uno de los más importantes que se han ofertado históricamente en San Juan de Dios por el despliegue que requiere de medios. Los únicos cursos que se han realizado en centros como el de San Juan de Dios en la provincia son los del clúster naval, en la Bahía, que se lleva a cabo debido a convenios muy particulares de la Junta, pero el ente autonómico asegura que se trata de una cuestión puntual y que no se deja abandonado San Juan de Dios. "Los recursos que hay allí no se van a desaprovechar", asegura la delegación de Empleo.

Empleo recuerda que "vuelven los cursos, de entidades externas y pagados por la Junta"

A día de hoy, el personal de San Juan de Dios se dedica principalmente a tareas administrativas, como el seguimiento de las prácticas en empresa de desempleados y de contratos especiales subvencionados. Una tarea que llega tras el desborde de las oficinas de Empleo en Cádiz y que fue vendido entre los trabajadores del centro como un cambio de funciones temporal.

Como ya recogía este medio el pasado mes de marzo, por San Juan de Dios pasan cíclicamente parados jerezanos en busca de información para cursos, algo que, por el momento parece que no se concreta. "Lo importante para la Junta es que las personas desempleadas de Jerez van a tener cursos y van tener formación, que es algo que ha estado parado estos años por una serie de motivos con la excepción del clúster naval de San Fernando", dicen para cerrar.