El Juzgado fija las categorías laborales de los integrantes de la Banda Municipal de Música

El Juzgado de lo Social número 1 de Jerez ha marcado las categorías profesionales que deberán aplicarse a los integrantes de la banda municipal de música ya que el Ayuntamiento no lo ha hecho. En una serie de sentencias que fueron adelantadas por Canal Sur Radio el pasado fin de semana, se establece que, al no haber en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento los puestos específicos para estos profesionales, estos deben vincularse a la categoría que tienen los trabajadores de la Escuela de Música Municipal. Así, en función de los estudios que tengan, deberán cobrar como técnico superior de música, técnico medio o monitor musical.

En el fallo, el juez le reprocha al gobierno que, aun siendo su competencia, no haya encuadrado a este personal dentro de su estructura de personal . Durante el proceso judicial, la letrada que representaba al Ayuntamiento solicitó que no se aceptaran estas reclamaciones alegando que los miembros de la banda ya habían sido readmitidos y encuadrados en la estructura municipal como "músicos". Sin embargo, el juez censura esta afirmación al señalar que esto es "una verdad parcial o a medias" pues, a pesar de que fueron readmitidos tras haber sido despedidos, no se le ha incluido en la clasificación del personal municipal. De hecho, advierte de que la RPT no se ha modificado para incluir el puesto de integrante de la banda. Incluso, el Ayuntamiento planteó que se declarara la prescripción de parte de las cantidades exigidas, extremo que tampoco ha sido aceptado por el Juzgado de lo Social.

A pesar de los reproches que se realiza a la gestión del gobierno, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, la calificó como "la mejor sentencia" que el Ayuntamiento podría obtener ya que, a su entender, "no podíamos abordar los cambios de la RPT sin una sentencia" -de hecho, adelantó que no se recurrirá en instancias superiores-. Tras insistir en que la situación laboral de los integrantes de la banda es un problema heredado de gobiernos anteriores, apuntó que hay situaciones "muy complejas". "Jurídicamente se nos aconsejó esperar a la sentencia porque la situación es tan anómala que hay gente que pide que se le reconozca una categoría para la que no tiene los estudios", añadió.

En 2016 los integrantes de la banda municipal lograron en el Juzgado que se les reconociera su relación laboral indefinida no fija y a tiempo parcial con el Ayuntamiento tras haber sido despedidos. Ahora bien, se les siguió pagando como becarios utilizándose de importe el salario de despido en lugar de aplicarle la asignación económica correspondiente a una de las categorías profesionales recogidas en el convenio del Ayuntamiento. Por este motivo, los miembros de la banda volvieron a recurrir a la vía judicial para exigir que se les reconociera la categoría profesional correspondiente y, por ende, se le abonasen los salarios no percibidos. Hasta el momento, según las cifras apuntadas por Canal Sur Radio, se han conocido ocho sentencias.