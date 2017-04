Marín apuesta por "incentivar y cuidar el centro de forma especial"

El presidente y portavoz del grupo parlamentario andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, visitó en la mañana de ayer el Mercado de la plaza de abastos de Jerez. El alto cargo del partido naranja estuvo de visita oficial en la ciudad para preocuparse por los problemas que pudieran tener los comerciantes del centro. Durante su recorrido, que lo llevó también a la Real Escuela de Arte de Ecuestre y Guadalcacín, lo acompañaron los dos representantes municipales del partido, Carlos Pérez y Mario Rosado, y el diputado Sergio Romero.

Alrededor de las 10 de la mañana llegaba Marín a la plaza de abastos ante un gran revuelo. "¿Quién es ese?" preguntaban clientes y algunos comerciantes del lugar antes de comenzar a realizar peticiones una vez que se enteraban que era un representante político de la Junta de Andalucía. "Jerez es una ciudad importante, tiene un potencial enorme, pero siempre está con dificultades a la hora de hablar de empleo y entendemos que hay proyectos como el del mercado de abastos que son fundamentales si queremos reactivar los centros comerciales" destacó Marín durante su comparecencia. El representante de Ciudadanos aclaró esta propuesta, aclarando que "cuando hablo de centros comerciales, hablo no solo del Mercado, sino del entorno".

Esta es la razón por la que Ciudadanos ha hecho hincapié en los presupuestos regionales de que se incentiven las reformas en los mercados centrales de las ciudades, según Marín. "Por eso hemos planteado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma órdenes este año que van destinadas a incentivar proyectos como las remodelaciones de los mercados o también espacios urbanos que generalmente generan actividad económica o empleo en las ciudades", afirmó el presidente regional del partido.

"No podemos dejarlos morirse", reivindicó Marín sobre el centro de los núcleos urbanos, antes de apostillar: "Es compatible el modelo del centro urbano con el de otros formatos comerciales, pero estos -en referencia a los primeramente mencionados- hay que incentivarlos y cuidarlos de forma especial. Las obras que se vienen reivindicando aquí en el Mercado de Jerez no son obras solo para los que están ubicados aquí, sino para el conjunto de la ciudad. Porque los mercados de abastos son motores comerciales de los centros de las ciudades y lo que hacen es darle vida.

Juan Marín no dejó escapar la oportunidad para hablar de la Real Escuela de Arte Ecuestre, enclave que visitó por la tarde y del que destacó: "Creo que es otro buque insignia de Andalucía y de España, no solo de Jerez, que hay que cuidar. En los presupuestos de la Junta hay que hacerlo así, porque es un valor importante de cara al turismo y para fomentar nuestras costumbres. Son cuestiones que tenemos que poner en valor desde la política y en este caso desde la Junta. Por eso estamos hoy en Jerez".

El Partido Popular centró las críticas que Marín dejó en Jerez. "Creo que hemos llegado a unos niveles -de corrupción- con los que los ciudadanos no pueden creer en la clase política. El Partido Popular, a nivel nacional, está teniendo día sí y día también casos de corrupción que sonrojan a cualquiera", declaró el líder regional de Ciudadanos. Marín afirmó que "lo que está ocurriendo en este país, con la dimisión de Aguirre y la detención de Ignacio González es de vergüenza" y dejó claro que en su partido no estaban de acuerdo con los presupuestos generales del Estado: "No nos gustan, pero son necesarios. España necesita cumplir con los compromisos que tiene con la Unión Europea".

Por último, Juan Marín calificó de "positivo" el decreto ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, aunque recalcó que "hay cuestiones que mejorar antes de que entre en vigor en 2018". "El principal problema del decreto de infantil es que no se ha explicado", dijo el presidente de Ciudadanos para finalizar: "Es positivo en su conjunto aunque habrá que mejorar muchas cuestiones".