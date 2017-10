Maza dice que Puigdemont debe ser detenido si declara la independencia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, afirmó ayer que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), serán "las fuerzas de orden público" las que deberán proceder a su detención. "En primer lugar, deberían ser los Mossos d'Esquadra, que son los que tienen la responsabilidad del orden público en Cataluña. Y si ellos no lo hicieran, tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional", dijo en declaraciones al programa Espejo Público, de Antena 3.

El fiscal general, no obstante, no ve inminente tal posibilidad: "La detención y la privación de libertad es algo que ahora no me planteo ni me quiero plantear. Cada cosa llegará a su tiempo si tiene que llegar".

"Lo que a mí me extraña y me sorprende es que sorprenda esto", señaló para añadir que "si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal y es un hecho delictivo, es lógico que se persiga". "Me parece lo más natural del mundo", apuntó.

Así se manifestó Maza ante los medios tras intervenir en la inauguración del Programa de Innovación en Ciberseguridad 2017-2018 junto al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Maza agregó que el Ministerio Público está estudiando la posibilidad de presentar una querella por el delito de rebelión contra el president ante el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional a la espera de los mecanismos que aplique el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco del artículo 155 de la Constitución por si se suspende su aforamiento. El delito de rebelión puede suponer, en la más grave de las hipótesis, una pena de hasta 30 años de prisión.