Navajita Plateá 25 años

Navajita Plateá o lo que es lo mismo, Curro Carrasco e Ildefonso de los Reyes, retorna al mercado discográfico con '25 años - Colección Definitiva', un doble recopilatorio con el que repasan su trayectoria y que pretende ser el interruptor de reactivación del grupo.

-Estrenaron ustedes nuevo disco el pasado viernes...

Siempre hicimos nuestras cosas, sin pensar en qué dirán y eso nos ayudó mucho"Nacimos de una corriente que había en el barrio, y tuvimos suerte en algunos momentos"

-Curro: Sí, la compañía, Warner, nos llamó hace unos meses para decirnos que quería lanzar un recopilatorio con motivo de los 25 años del grupo y ahí está. Es un recorrido por los discos anteriores, pero con algunas novedades como la presencia de Concha Buika haciendo el 'Frío sin ti'.

-Pele: A nosotros nos viene bien porque volvemos a sonar y además el disco va a salir en Latinoamérica, un mercado muy amplio.

-El último disco de Navajita Plateá fue en 2006, ¿por qué ha pasado tanto tiempo?

-Curro: Nosotros no hemos sido nunca un grupo de sacar discos año a año como hace otra gente, siempre esperábamos dos, tres o cuatro años para grabar. Preferimos sacar un disco y que se quede, que sacar 80 y que pasen desapercibidos.

-Pele: El problema es que en los últimos años nos hemos tomado las cosas más tranquilas, hemos seguido tocando porque recientemente estuvimos en Madrid en el Café Berlín, en el Festival de Cazorla, en los Pirineos... Lo que pasa es que no estamos sonando y entonces parece que no estamos ahí. Pero vamos, que trabajar hemos trabajado bastante, en la costa, en Ibiza el verano pasado, en fin, seguimos.

-Lo importante es que a pesar de todo la gente sigue valorando bastante al grupo...

-Curro: Eso lo sabemos, somos conscientes de que ahora, con este nuevo disco, no partimos de cero, el grupo tiene un nombre, un estatus que la gente recuerda y conoce.

-Pele: La gente conoce nuestras canciones y eso lo vemos en los directos. Yo creo que con el tiempo hemos conseguido un público más selecto. En febrero, en los Pirineos, nos sorprendió que pese a que las entradas costaban 50 pavos el concierto se llenó. Además, era gente de nuestra edad y se sabían las canciones. Eso es un lujo.

-25 años como grupo. Parece mentira cómo pasa el tiempo...

-Curro: Es curioso sí. El otro día estábamos recordando cosas y hablábamos de que habían pasado 20 años, y no han pasado 20, han pasado 25.

-Pele: Nacimos en una corriente que había en el barrio de Santiago y donde estaba más gente, Tomasito, El Madrile, Diego Carrasco...

-Curro: Yo me acuerdo una Fiesta de la Bulería en la que el que iba actuando era el Tomás, yo iba de guitarrista con el Madrile y el Pele hacía los coros y algún tema. Hicimos el Yeli, que todavía no estaba ni maquetado. Y ya ves, la cosa fue inesperada. Mandamos la maqueta, la escucharon, les gustó, grabamos el primer disco y así empezó todo.

-Nos situamos en 1992, en Jerez, una ciudad en la que unos cuantos jóvenes comienzan a fusionar bulerías con rock and roll con ese 'Yeli' que habéis comentado. ¿Qué decía la gente entonces teniendo en cuenta cómo es la ciudad que os ha visto nacer?

-Pele: Hombre, nosotros nunca enfocamos nuestra carrera en Jerez, una ciudad muy tradicional, y de haberlo hecho no hubiésemos llegado a nada. Yo creo que eso fue importante, igual que lo fue que pasamos directamente a Madrid, nos saltamos hasta Sevilla que en aquel momento era el otro sector productivo que sacaba las cosas de aquí. Recuerdo que estaba Ricardo Pachón y Nuevos Medios. Nosotros tuvimos la suerte de que la discográfica se interesara en nosotros y nos lanzó desde Madrid. Pero vamos, la gente en Jerez nos ha respetado.

-Habéis comentado anteriormente aquella Fiesta de la Bulería con Tomasito, pero, ¿se acuerdan cuándo se subieron por primera vez como grupo a un escenario?

-Pele: (Risas) Sí que me acuerdo, aunque me lo recordó hace poco Juan Castro. Nosotros estábamos maquetando canciones y yo no estaba muy ducho en los escenarios. Entonces, mi hermana Coral me dijo, 'Pele, tú tienes que ir moviéndote un poquito por esto. Hay un festival de sevillanas, actuad allí'. Fue el primer festival donde tocamos, en el Club Nazaret, pero vamos, cómo serían las sevillanas que tocamos que la gente, cuando terminamos, nos preguntó qué es lo que habíamos tocado (risas). Esa fue la vez informal, la formal fue en el templete del parque González Hontoria en un concierto organizado por Juventud, por Cristóbal Romero Gandolfo en 1992.

-En este cuarto de siglo de Navajita, ¿qué ha sido lo más complicado?

-Pele: Bueno, complicado no ha habido ná, porque tanto la prensa como el público siempre nos trató bien. Me acuerdo que Diego Manrique empezó a poner en radio nuestro primer disco y eso creó una bola de gente que escuchaba una música muy definida, de fusión, y nos ayudó. Luego también tuvimos la suerte de que ser incluidos en la banda sonora de la película 'Días contados' y que posteriormente a eso, el tema 'El grito al aire' se eligiese para la primera campaña de publicidad que se hizo en televisión contra la xenofobia. Eso nos dio repercusión.

-O sea que en vuestro caso se cumple eso de estar en el lugar preciso, el día idóneo...

-Pele: Bueno también yo creo que conectamos bien con el público. El público estaba falto de artistas que sintieran lo que ellos sentían.

-Curro: La música depende de cada situación y del momento. Triana, por ejemplo, salió en un momento concreto de la sociedad, por eso si lo haces ahora mismo ya no suena ni vale igual. Cada cosa tiene su época y su situación, y se quedan marcada. Pasa como Lole y Manué, hicieron las cosas que hicieron pero en su tiempo, y cuando lo escuchas te crea nostalgia.

-Habéis grabado siete discos, pero sin duda ha habido dos que marcaron el futuro del grupo: 'Contratiempos y 'Desde mi azotea'....

-Curro: Sí, 'Contratiempos' supuso un primer empujón, fue disco de oro, vendimos más de cincuenta mil copias. Luego vino, 'Desde mi azotea' que fue quizás el punto de inflexión de nuestra carrera.

-Pele: Sí, con una canción ('Frío sin ti') que ha sido difícil de superar en cuanto a lo que dio para el público. Nosotros pensamos que siempre nos hemos estado superando, y desde aquella corriente con el Tomás, en la que hacíamos bulerías rock, fuimos evolucionando.

-Hay mucha gente que considera que fuisteis uno de los abanderados de una tendencia musical...

-Pele: Yo no lo creo. Seguimos una tendencia evolutiva natural, porque nosotros no somos ni un eslabón más de la cadena, eslabones son Diego Carrasco, Tomasito, Ketama, Pata Negra...

-Curro: Cuando haces las cosas no piensas en la repercusión. La música te lleva a sitios, y nosotros cogimos esa tendencia natural, como dice Pele. Éramos jóvenes y cogíamos y hacíamos las canciones como las sentíamos. No pensábamos en lo puro ni cosas de esa, porque para mí lo puro es lo que te llega al corazón. Me puede llegar igual escuchar a Agujetas que a Chavela Vargas o Janis Joplin.

-Pele: Mira, un punteo no es una falseta, pero se puede convertir en una falseta si la toca un flamenco, que es lo que ha pasado. Eso es una corriente evolutiva dentro de la música de este país.

-Habéis hecho muchas cosas en América, sin embargo vuestros discos nunca se vendieron allí. ¿Qué faltó?

-Pele: Es cierto. A lo largo de nuestra carrera hemos estado muchas veces en América, en Hollywood, en Los Ángeles... El problema es que los discos nunca se difundieron allí.

-Curro: Las canciones se conocen pero no hubo nunca discos físicos y la culpa fue de las discográficas de la época, que decidieron a quién sacar y a quién no. Como esto es una mafia, igual que la política, el director de la compañía decidía, y si no le daba por ti, te dejaba en el cajón. Nosotros por ejemplo, estuvimos en Londres y la gente nos decía que no encontraban nuestra música allí y en cambio la discográfica sí difundía a otros grupos españoles que eran de rock, cuando allí los hay a patadas.

-(....)

-Pele: Con todo y con eso hay que estar contentos porque aunque no haya habido discos, sí que nuestras canciones se han incluido en muchísimos recopilatorios, y eso nos ha ayudado. A la gente que escucha un recopilatorio, y más si cabe en lo que llaman nuevo flamenco en el que las pautas y el estereotipo están muy marcados, escuchar una canción como 'Remedios' que se sale de la tangente, ha hecho que busquen e indaguen. Eso ha conseguido que algunos de nuestros vídeos en internet lo hayan visto un millón y medio de personas por todo el mundo. Con eso flipamos porque por ejemplo, aunque nuestros discos no están ni en Méjico, ni en Estados Unidos ni en Colombia, todos los años nos llaman de Radio Caracol, la primera radio de Colombia, por ejemplo, para entrevistarnos.

-Después de 25 años de trayectoria, y al margen de eso que comentáis de las discográficas, ¿qué echáis de menos hoy en día en nuestro país?

-Pele: Yo sobre todo que determinados festivales se metan un poquito en la onda. Les falta una renovación de públicos. Está todo muy enfocado al baile, que es normal, pero creo que para renovar al público hay que intentar enganchar a la gente de alguna forma. Nosotros conocemos a gente, incluso flamencólogos, que han llegado al flamenco a partir de escucharnos a nosotros. Es un ejemplo, e igual puede pasar con los jóvenes, por eso creo que todos los festivales deberían estar abiertos a las nuevas propuestas. Tú no le puedes meter a un chico joven una seguiriya de inicio, le tienes que dar antes una música de su tiempo.

-Hace unos días se aprobó en Madrid la reducción del IVA cultural. ¿En qué medida ha afectado esta circunstancia a los artistas?

-Curro: En mucha. Porque entre políticos corruptos y todo este tipo de cosas, todo el marrón lo hemos pagado los artistas y la gente de a pie. Somos el país que más IVA pagamos de toda Europa y luego no lo pagues, que ya sabes. Pero después uno se lleva 40 millones de euros y está en Huesca esquiando a los dos años. ¿En qué país vivimos? Como eso en todo, porque de Sanidad ni hablamos. Yo he tenido que irme a operar a mi niño en Madrid porque aquí en Andalucía no veas. Y luego hablamos de Venezuela...Lo peor es que la gente no se queja.

-¿Es ahora más difícil dar conciertos que antes?

-Pele: Yo creo que sí, porque ahora los Ayuntamientos apenas hacen nada. O te buscas una entidad privada que te apoye o es complicado.

-Curro: Ahora hay que agradecer el esfuerzo de algunos promotores que se juegan su dinero conscientes de que no van a cobrar, si lo hacen por los Ayuntamientos, hasta por lo menos dos años después. Eso es loable. O eso o vas a taquilla.

-En todo este tiempo transcurrido, ¿hay alguna actuación que os haya marcado?

-Curro: Mira, a mí hay una que me ha marcado, y además, con alguien que desgraciadamente falleció el mes pasado. Hablo de Chuck Berry. Tocamos en el Hard Rock Café de Madrid y fuimos teloneros de Chuck Berry, eso fue un puntazo.

-Pele: Yo personalmente recuerdo una actuación en Irlanda con Joe Cocker, los Chieftains y la Kely Family en un especial de Navidad de la MTV que pusieron en todo el mundo. También guardo un recuerdo muy bonito de la primera actuación que hicimos en la Alameda Vieja.

-(....)

-Pele: Bueno yo también recuerdo aquel día de los atentados de las Torres Gemelas. Nosotros estábamos en Los Ángeles porque íbamos a la gala de los Grammy. Es más, mi madre, mi hermana y algunos músicos de la banda habían pasado una hora antes por Nueva York en avión porque venían de estar con nosotros.

-Curro: Era la cena que se hacía antes de los Grammy y estaba dedicada a Celia Cruz. Estaba allí todo el mundo en una fiesta en el hotel. Yo acababa de llegar a mi habitación, porque nos acabábamos de recoger, y me llamó Pele diciéndome que pusiera la tele. Me asomé a la ventana y había tanques por la calle porque el avión que estaba perdido, por lo visto venía para Los Ángeles. Antonio Banderas nos dijo a los españoles que estábamos allí que nos fuésemos a su casa, de hecho Estrella Morente y su gente se fueron. Yo no fui porque el director de la compañía me dijo, 'yo no me quedo aquí, vámonos'. El Pele se quedó allí pero yo me fui en furgoneta a Tijuana, pasamos la frontera andando y desde allí nos llevaron al aeropuerto. Después fletaron un avión a México DF, en el que estábamos 'Ella baila sola' y 'Hevia', y en la capital estuvimos cinco días esperando. Llegué a Jerez reventado, y mi gente estaba loca ya porque no me podía localizar. Eso no se nos olvidará.

-Este recopilatorio es una vuelta a la actualidad, pero ¿para cuándo un disco con nuevos temas?

-Pele: Bueno, queremos hacer algo nuevo, de hecho estábamos preparando nuevos temas, porque nuestra idea es grabarlo en directo.

-Curro: Ahora, de todos modos, vamos a centrarnos con el recopilatorio porque además va a sonar en países donde hasta ahora no había llegado como Méjico y Argentina. El proyecto nuevo sería para el año que viene.