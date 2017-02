Nueva agresión a un médico en el centro de salud de La Serrana

Un médico del centro de salud de La Serrana sufrió el pasado viernes una agresión por parte de un paciente que, según ha denunciado el Sindicato Médico, profirió graves amenazas al facultativo al no estar de acuerdo con lo que éste le decía. El médico, que se encuentra de baja, pudo salir de la consulta en el momento en que empezaron a acudir otras personas alertadas por el incidente. Desde el Sindicato Médico recordaron ayer que ésta es la quinta agresión que se produce en este centro de salud en los dos últimos años y "llevamos tiempo diciendo que es necesario la presencia de seguridad privada. El otro día las cosas no fueron a más porque Dios no quiso". Puntualizaron además que en el caso de las cinco agresiones que se han contabilizado "estamos hablando de incidentes graves, en los que se ha interpuesto la correspondiente denuncia, porque también ha habido otro tipo de episodios, como la rotura de cristales debido a que lanzaron piedras a las consultas".

El Sindicato Médico, como ha ocurrido en otras ocasiones, ha convocado para mañana, a la una de la tarde, una concentración en las puertas del centro de salud, con el fin de mostrar su repulsa por los hechos y reclamar al mismo tiempo más seguridad. "El médico va a pasar consulta, no puede estar pendiente o pensando si va a ser objeto de una agresión. Si algún paciente no está de acuerdo, para eso están las reclamaciones, pero nunca se puede permitir una agresión".

El Sindicato Médico reclamó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales. Aunque las consultas disponen de timbres antipánico, el sindicato considera que no es suficiente e insiste en la necesidad de un vigilante de seguridad, como ya existe en el centro de SanTelmo, dado el importante número de episodios de violencia hacia los profesionales que se han producido en La Serrana. Entiende también que otra medida a adoptar sería la comunicación física de las consultas, de forma que ante una posible agresión, el profesional no se quede sin posibilidad de salir por la única puerta de entrada. La última agresión en este centro de salud se produjo hace casi un año, cuando una pediatra fue objeto de amenazas de muerte e insultos por parte de un usuario, unos hechos que obligaron a requerir la presencia de la Policía Nacional y la Local.