El PP denuncia que el gobierno local "amordaza a la oposición"

El Partido Popular denunció ayer el "rodillo socialista" a las proposiciones que el grupo municipal quiere llevar a pleno. La diputada en el Congreso y presidenta local del partido, María José García-Pelayo, compareció ayer, junto a los concejales Antonio Saldaña, Jaime Espinar, Antonio Montero y Lidia Menacho, para criticar que el PSOE "intenta que debates importantes para los jerezanos o no se celebren o pasen desapercibidos". "Nuestras proposiciones las convierten en ruegos o como han hecho en este pleno, convertir tres de nuestras cuatro propuestas en declaraciones institucionales. Al final queda en manos del resto de los partidos políticos si las propuestas del PP van o no van a pleno", explicó Pelayo.

El rechazo a la derogación de la prisión permanente revisable, la ampliación de los servicios complementarios en los colegios de la zona rural y las obras de adaptación y mejora en la residencia de La Granja, son tres asuntos que los populares querían debatir en pleno municipal, pero "ahora si algún partido no quiere que eso se tramita basta con que diga que 'no' para que no vaya a pleno ni tan siquiera como ruego". "Es una manera que tiene el PSOE de cepillarse políticamente todas las iniciativas que presenta el PP. Tenemos que lamentarlo porque es un pisoteo claro al ejercicio de nuestros derechos democráticos como concejales, es un claro desprecio al pleno y un desprecio a los ciudadanos", denunció García-Pelayo.

Para los populares, "el gobierno de Mamen Sánchez demuestra que tiene miedo al debate político, le preocupa que se hable en los plenos y prefiere que haya algo tipo Venezuela, 'aquí sólo hablo yo'. Y la estrategia que está utilizando es la de amordazar a la oposición. Pero no nos vamos a conformar".

Sobre la residencia de mayores de La Granja, Saldaña insistió en que "queremos que el Ayuntamiento pida a la Junta su cumplimiento con Jerez". "Las obras de mejora deberían haberse ejecutado a finales de 2016 o principios de 2017 y nada. Hablamos de la única residencia 100% pública de Jerez, que tiene cinco de sus siete plantas cerradas y que no llega al 30% de su capacidad", subrayó el concejal. "Solicitamos que nos manifestemos todos en contra de los incumplimientos de la Junta y pedimos su cumplimiento. Si no quieren debatir de esto, ¿de qué quieren debatir?", cuestionó Saldaña.

Por su parte, Espinar explicó que reforzar las actividades complementarias (aula matinal, comedor y actividades extra escolares) en los centros educativos de la zona rural "es una asignatura pendiente". "En la zona urbana el 80% de los colegios sí tiene aula matinal, pero el 80% de la zona rural no tiene, por ejemplo. Se dan datos completamente opuestos. Pedimos a la Junta que aumente estas actividades en la zona rural", declaró Espinar.

Por último Montero avanzó que llevarán a pleno "una comparecencia de la alcaldesa solicitando el balance de 2017 de las actividades realizadas sobre la figura de Lola Flores, por su aniversario". "Vendieron mucho humo pero lo que han hecho es vivir de los rescoldos de los años de gestión del gobierno de María José García-Pelayo", subrayó el concejal.