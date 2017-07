El PP integró Ajemsa en el Consistorio "con irregularidades"

"Consideramos que esta rueda de prensa es importante porque vamos a mostrar el intento desesperado del PP para manipular y esconder la verdad". Así comenzó ayer José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, su comparecencia ante los medios de comunicación para explicar que el Partido Popular integró la Sociedad Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A. en el Ayuntamiento "faltando apuntes contables" y sin la "auditoría anual" que obliga a realizar la Ley de Sociedades de Capital. O lo que es lo mismo: según el PSOE, "el PP aprobó la cesión de activos y pasivos de Ajemsa al Consistorio a ciegas, sin tener toda la información contable y, por tanto, sin conocer qué efectos produciría en las cuentas municipales".

Después de que el PP acusara al gobierno local de no tener este informe por el impago del mismo, José Antonio Díaz afirmó que esto solo demuestra "la incapacidad para gestionar" de los populares y recalcó que lo importante es la "cronología de los hechos". Los socialistas desvelaron un informe municipal donde se relata que la falta de apuntes contables se debe a los cambios de gerentes que tuvo la empresa en 2014 y la jubilación en 2015 de un técnico, lo que según el PSOE deja claro que el "PP no adoptó las medidas organizativas necesarias para evitar que las cuentas quedaran en barbecho".

José Antonio Díaz dijo que "el PP aprobó la cesión de activos y pasivos a ciegas"

Además, se debió nombrar un auditor antes del 31 de diciembre de 2013 y no se hizo hasta mayo de 2015, por lo que se desvela "un incumplimiento legal del artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital", según Díaz. De esta forma, no se podría haber realizado la integración, pues en el artículo 87 de la Ley sobre modificaciones mercantiles se exige que "las cesiones de activos y pasivos se hagan con los requisitos de las fusiones de empresas, incluido un informe de auditoría. Éste no se incluyó porque no lo encargaron en aquel momento". "El PP aprobó la cesión de activos y pasivos de Ajemsa a ciegas, sin tener toda la información contable, sin saber qué efectos tendría", explicó Díaz a los medios.

La polémica surge por los resultados de esta auditoría externa, aún desconocidos. El PSOE afirmó ayer a través de Díaz: "25 días después -de ser encargada- debió reclamar el gobierno de Pelayo el informe a la empresa. A día de hoy no está. No me extraña. Cuando ellos hacen una serie de afirmaciones diciendo que la empresa no presenta el informe porque no se le ha pagado, hay que recordarles que estamos en una administración pública, no en una comunidad de propietarios. Aquí se presta el servicio y luego se paga usando la factura, la cual no tenemos. Debió exigirlo el 2 junio de 2015".

De esta forma, los socialistas informarán al Tribunal de Cuentas de las irregularidades que entienden que han cometido los populares al respecto de este informe y de la integración de Ajemsa en el Ayuntamiento. Este organismo será "quien derive responsabilidades" posteriormente.

Cabe destacar que la falta de este informe imposibilita al gobierno municipal cerrar las cuentas generales de 2014 y 2015. "Venimos poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública, incluso les solicitamos que nos autorizasen a aprobar la cuentas generales sin los datos de Ajemsa", afirmó Díaz, que tildó el informe de "demoledor" y advirtió: "En política hay que ser riguroso. Cuando mientas, tenlo todo atado para que no te desmonten la mentira. Es muy grave".