El PP se opone al "tarifazo" del agua y a la "escandalosa" subida del IAE

El gobierno municipal celebrará hoy martes por la tarde un pleno extraordinario para intentar aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales. En concreto, se abordará la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la actualización del IPC en la tarifa del agua.

Para sacar adelante estas propuestas necesita el apoyo de sus socios de investidura -Ganemos e IU-, ya que tanto Ciudadanos como el PP han mostrado su rechazo a las subidas. A pesar de ello, la agrupación de electores no aclaró ayer si respaldará o no al gobierno local, ya que hasta hoy no decidirá su postura. De hecho, hay que recordar que el gobierno local tenía previsto celebrar ayer lunes el pleno extraordinario pero lo aplazó a hoy a la espera de reunirse con Ganemos, ya que la formación le había reclamado más información sobre el IAE.

Pelayo: "La subida del agua pagará nóminas en el Consorcio, el nuevo cortijo del PSOE"

El PP, en cambio, sí dejó clara ayer su postura en contra de lo que definió como una "subida escandalosa del IAE" y el "tarifazo del agua". La portavoz municipal del PP, María José García-Pelayo, aseguró ayer que las nuevas ordenanzas "siguen la línea de actuación del PSOE. Está más que demostrado que cuando el PSOE gobierna en España, en Andalucía o en Jerez los impuestos suben; y está más que demostrado que esa política es una política equivocada porque a mayor subida de impuestos, menor creación de empleo". A juicio de los populares, el PSOE en Jerez "sigue el modus operandi tradicional del PSOE en cualquier rincón de España y nos trae un tarifazo importante en relación a un servicio fundamental como es el agua pero también en relación con otro impuesto importante y directamente vinculado a las empresas que generan puestos de trabajo como es el IAE".

García-Pelayo aseguró que "todo lo que el PSOE ha dicho a lo largo de los últimos días sobre la subida del recibo del agua, el tarifazo del agua, es una auténtica mentira. Una mentira desmontable cuando cojamos el recibo del agua". La responsable popular recalcó que, según el pliego de la concesión del agua, "el recibo tendría que subir el IPC, es decir, lo mismo que sube el nivel de vida de todos los españoles". Sin embargo, "el PSOE va a subir ocho veces el IPC, si lo referenciamos al IPC de septiembre de este año que es el 0,2". Es decir, el recibo del agua "no subirá el 0,2 sino el 1,54% como mínimo".

En este punto, García-Pelayo explicó que "el PSOE hizo una subida del agua desde el Consorcio del Agua, en el cual se encuentra el Ayuntamiento de Jerez y el suministro del agua. Un Consorcio que está presidido por el PSOE y que acordó, con la oposición del PP, la subida en alta del agua en un 15%. Esa subida del 15% va a suponer una repercusión para la ciudad mínima del 1,54%". Por lo tanto, la portavoz del PP insistió en que "no es verdad que el recibo vaya a subir el IPC sino que, porque así lo han decido en el Consorcio del Agua que preside el PSOE, va a subir ocho veces el IPC mínimo a partir de que entren en vigor las ordenanzas". Además, la edil popular lamentó que esta subida del agua "no está significando un mejor servicio para los ciudadanos, sino que ese dinero se está utilizando para pagar nóminas en el Consorcio, que es el nuevo cortijo del PSOE".

Respecto al incremento del IAE, Pelayo criticó que será "una subida escandalosa y totalmente inadecuada en una ciudad castigada por el desempleo, ya que evidentemente no va a favorecer en ningún caso la creación de empleo". "El IAE va a subir un 23,61%, con lo que se castiga fundamentalmente a los creadores de empleo", reiteró.

La edil del PP defendió el papel tanto de las pequeñas como de las grandes empresas y recordó que grandes firmas como Mango o Massimo Dutti ya han abandonado el centro de Jerez. Por lo que cuestionó que decisiones como el incremento del IAE pueden estar detrás de la huida de las empresas ya que "no se lanza un mensaje acertado". "El PSOE tiene discurso contradictorio, dice que van a venir grandes empresas a Jerez, pero luego se adoptan medidas económicas como esta que espantan la atracción de inversión a nuestra ciudad", señaló Pelayo, añadiendo que "si los inversores no vienen, el empleo no se crea".

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, lamentó ayer que "una vez más volvemos a ser testigos de una política dirigida más al corto plazo que al futuro de nuestra ciudad" en alusión a las ordenanzas fiscales. "Esta subida de impuestos para las pymes de Jerez supondrá un palo fiscal en toda regla tanto para la creación de empleo como para el futuro de la ciudad", recalcó Pérez.

"No es justo que el Ayuntamiento, para embolsarse de forma rápida esos 1,7 millones de euros que lleva anunciando a bombo y platillo, tenga que hacerlo a costa tanto de las micropymes como de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, entre los que se incluyen sectores tan importantes para la ciudad como pueden ser las bodegas y hoteles", lamentó el edil.

Para el líder de la formación naranja, una de las consecuencias negativas que se notarán en la ciudad será el "efecto huida" de las empresas y de las pymes. Además, la pérdida de la "ventaja competitiva" será otro efecto que se dejará notar ya que "hasta ahora Jerez era una de las ciudades con los impuestos más bajos que poblaciones cercanas como es el caso de Puerto Real, San Fernando, Arcos o Bornos; ahora con esta subida, que de un plumazo el PSOE quiere imponer, perderemos esa ventaja y nos situará en más del doble que localidades como Chipiona o Rota". En este punto, el portavoz municipal de Ciudadanos añadió que con esta actuación se estaría "hipotecando la gestión pública hasta al menos 2033". Pérez aseguró que "todos los impuestos que se suban ahora no se podrán bajar hasta 2033 como consecuencia del plan de ajuste al que nuestro Ayuntamiento está sometido con Hacienda". "A nosotros nos llama la atención que el PSOE no haya pensado en estos efectos, poniéndose de manifiesto una vez más que no piensa en el futuro de los jerezanos", criticó el edil, dejando claro que "nuestro voto será totalmente en contra, no vamos a ser cómplices de una subida de impuestos a los sectores que más empleo generan en Jerez".

Respecto a la tasa del agua, adelantó que no apoyarán la subida, ya que consideran que "es inaceptable que los jerezanos tengamos que pagar por la mala gestión que llevan a cabo tanto la Junta como el consorcio de aguas de la zona gaditana".