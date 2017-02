Paco Cepero, distinguido con la Medalla de Andalucía 2017

Apenas habían pasado unos minutos de las diez de la mañana cuando sonó el teléfono. "Me ha llamado primero el vicepresidente de la Junta, Jiménez Barrios, y luego me ha pasado a la presidenta Susana Díaz", contaba todavía emocionado Paco Cepero. La llamada era para anunciarle que había sido distinguido con la Medalla de Andalucía de 2017, "todo un honor para una persona que ama su tierra", explicaba el guitarrista jerezano.

"Uno no quiere decir esto, pero yo soy claro siempre, con este premio ya me puedo morir tranquilo porque era el único que no tenía", destacaba Cepero cuyo móvil no paró de sonar durante todo el día. "Me han llamado de todos sitios, ya no sé, pero bueno, eso es síntoma de que la gente me aprecia, estoy muy contento".

El tocaor, que el lunes por la noche había inaugurado el ciclo Flamenco Viene del Sur en Granada, se desayunó la noticia nada más levantarse "porque nos volvimos al terminar y llegamos a Jerez a las tres de la mañana".

Con la Medalla de Oro de Andalucía, tal y como reconocía el propio Cepero, pone colofón a una trayectoria artística excelente, una trayectoria "de sesenta años", recalcaba ayer el tocaor.

Entre su extensa lista de reconocimientos destacan la Medalla de Oro de las Bellas Artes, recibida por el Rey Juan Carlos en 2003, el Premio Nacional de la Guitarra Flamenca de la Cátedra de Flamencología de Jerez (1975); el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1977); el Cabal de plata del Círculo de Bellas Artes (1999), la Medalla de Oro de la Provincia de Cádiz (2006), el Premio Demófilo a la larga trayectoria' (2008) y Premio Ciudad de Jerez (2008). Además, en 2012 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio.

También ha recibido el Castillete de Oro de La Unión; el Yunque de oro de Ceuta; el Camarón de Oro; el Premio Calle de Alcalá de Madrid, Cordobán de Oro, Premio Gaditano del Año, Giraldilla Flamenca de Lebrija y la Leyenda del Flamenco Venta de Vargas. Recientemente, en 2014, obtuvo el Premio Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, y hace unos meses la Medalla de Oro de Lo Ferro en Murcia y la Insignia de Oro de la Peña la Seguiriya de Osuna.

Su aportación artística pasa también por sus trabajos de composición para artistas como Rocío Jurado, María Jiménez o Chiquetete e incluso marchas procesionales. No obstante su obra culmen llegó con 'Suite Gades', una posición sinfónica. En definitiva, un legado, que como bien recogió Antonio Gallardo en uno de sus poemas: Porque no existe alegría/ni premio más canastero que pisar Andalucía y encontrarte con Cepero.