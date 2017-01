Padres del colegio de Montealto plantean denunciar al Ayuntamiento

El monumento a la Virgen del Sagrado Corazón fue una iniciativa del Ampa del colegio del Perpetuo Socorro de Montealto que se comenzó a fraguar a partir del 40 aniversario del centro. De eso hace ya casi una década. La oportunidad llegó con el remozamiento de la antigua carretera de Circunvalación, que hoy es avenida Reina Sofía. Se planteó al Ayuntamiento que se nombrara la rotonda en honor al colegio y se dio luz verde a la ubicación de un monumento de la Virgen. Los costes entre obra y trámites ascienden hasta unos 25.000 euros, pues se trata de una figura de mármol de Macaeel que, incluyendo la peana, alcanzaría casi cinco metros de altura. La autoría corresponde al escultor almeriense Roberto Manzano, quien ya ha realizado la obra definitiva.

Tal y como revela la hemeroteca, su emplazamiento era 'cosa hecha'. La rotonda fue inaugurada en 2014 y el ejecutivo popular de García-Pelayo había dado su 'ok'. Sin embargo, a pesar de que en los pasos burocráticos se han realizado gastos de alrededor de 3.000 euros (tasas, elaboración de proyectos, etc.), el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, dijo en el pleno ordinario que debía abrirse un debate. Ese 'ya veremos' repentino no ha cogido de sorpresa a los promotores de la obra, el Ampa de Montealto. "Llevaban tiempo dándonos largas, hemos pasado por cinco delegaciones y no nos ha extrañado lo que ha dicho el delegado de Urbanismo", lamentaba ayer Ignacio Martínez, miembro del Ampa. "Creo que se explica por el pacto del PSOE con dos partidos con ideas muy antiguas, de los años 20 del siglo pasado. No conocen lo que es la libertad religiosa". En ese sentido, subrayaba que "se ha convertido en un tema muy político", algo que le desagrada.

Las monjitas tienen obra social, pero si la rotonda fuera a una ONG no nos pondrían problemas"Ignacio MartínezAmpa de Montealto

"Nosotros planteamos el monumento como homenaje a las monjitas, que llevan muchos años educando en Jerez y que además tiene mucha obra social en otros países". Incluso, lanzaba una pregunta pública. "¿Se habría tomado esta decisión si el monumento fuese a una ONG? Yo creo que no, es porque son monjas". Además, criticaba que "hay muchos problemas en Jerez como para crear una comisión sobre una rotonda. Que la hagan para el paro o muchos otros problemas de la ciudad, pero no para esto".

La obra ha sido costeada por el Ampa y aunque ha contado con algún benefactor entre padres y antiguos alumnos, la mayor parte del dinero se ha ido recaudando con aportaciones pequeñas pero continuadas, a menudo relacionadas con actividades. "Se han repartido papeletas, el Ampa montó un puesto de comida por las Cruces de Mayo, han vendido dulces...", señala Martínez.

El anterior equipo de gobierno ya les había advertido de que era condición fundamental "que no le costara un euro al Ayuntamiento, y sobre eso hemos trabajado. Incluso pusimos una lona azul en el césped para adecentarlo antes de poner el monumento. Ahora nos planteamos denunciar porque, según nos dice gente que sabe de derecho administrativo, esta decisión podría ser considerada prevaricación. Estamos muy dolidos, y probablemente llevemos a cabo la denuncia", aseguraba ayer.