Pedro Pacheco disfrutará de su primer permiso en cuanto quiera

El ex alcalde de la ciudad Pedro Pacheco ya cuenta con el beneplácito de la Audiencia Provincial y de Instituciones Penitenciarias para disfrutar de su primer permiso tras haber permanecido en prisión durante casi tres años. Por el momento sigue ingresado en el módulo de respeto número 10 del centro penitenciario Puerto III, donde cumple condena por juicios que le han deparado prácticamente nueve años de prisión tras sendas ratificaciones del Tribunal Supremo. Se trata de los casos 'Asesores', 'Casa del Rocío' y 'Estación de Autobuses'. Por el momento se desconoce cuándo el ex regidor de la ciudad aprovechará este beneficio penitenciario para abandonar su reclusión y de paso aprovechar el momento para conocer a su primer nieto, "algo a lo que se ha negado hacer mientras se encuentre encarcelado", dicen fuentes cercanas.

A este respecto es relevante que será el propio recluso en este caso quien elija los días en los que podrá disfrutar de este periodo fuera del ámbito carcelario, el cual se ubicará a buen seguro en torno a un fin de semana.

Igualmente cabe destacar que en el ámbito cercano a Pedro Pacheco se destaca que la planificación de este permiso no es mi mucho menos un asunto baladí pues entre sus deseos se encuentra que su hija (residente en la actualidad en Centroeuropa) pueda viajar a Jerez para visitarle, lo que genera obviamente una previsión de viajes y traslados. De otro lado, es también reseñable el hecho de que Pacheco pretende que su primer permiso penitenciario pase lo más desapercibido posible a nivel público. Es decir, "no desea que haya cámaras ni periodistas esperándole a la puerta de su casa", aseguraron ayer a este medio fuentes cercanas al ex regidor.

Pedro Pacheco ha obtenido este permiso penitenciario después de que él mismo lo solicitara y le fuera denegado por la junta de tratamiento del centro penitenciario. Es reseñable que Pacheco ha redactado y presentado todas y cada una de las solicitudes que ha elevado a este respecto. Fuentes legales apuntaron a este medio que la solicitud que le permitirá salir temporalmente de prisión es, justamente, la primera que presentó ante Instituciones Penitenciarias en cuanto cumplió los plazos.

En la actualidad Pacheco lleva ya dos años y ocho meses en el centro penitenciario de Puerto III, donde ingresó en octubre de 2014 para cumplir una condena de cinco años y medio por el 'caso Asesores'.

En todo este tiempo el ex alcalde solo salió de prisión esposado y bajo vigilancia para acudir como acusado a los juicios del 'caso Estación de Autobuses', y 'Casa del Rocío'.

Hasta la fecha, Pacheco ha cumplido la cuarta parte de su primera condena y el próximo 21 de julio completará la mitad de esta pena, tal y como alegó en el segundo recurso de queja presentado el pasado 24 de mayo ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de El Puerto.

En su recurso, el ex alcalde de Jerez resalta su edad, su buen comportamiento en prisión así como el hecho de que no tenga ya vinculación con el ámbito público en el que perpetró sus delitos.