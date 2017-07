Pelayo: "No vamos a ser cómplices de la privatización del circuito"

El gobierno local baraja la posibilidad de contratar a una empresa que se haga cargo de la gestión comercial del circuito de velocidad, tal como ya adelantó este periódico. El objetivo de esta externalización sería incrementar los días de ocupación del trazado ya que la firma elegida se encargaría de buscar pruebas y eventos en nombre del trazado. A la espera de que esa idea sea presentada al consejo de administración de Cirjesa -la sociedad pública que gestiona estas instalaciones- para su análisis y debate, el PP mostró ayer su rechazo rotundo a este proyecto. La diputada nacional y concejal, María José García-Pelayo lamentó "profundamente" la decisión y avanzó que "en ningún caso vamos a ser partícipes ni cómplices de la privatización del circuito de velocidad". No obstante, la responsable popular aseguró que es algo que "veíamos venir" y destacó que "esto obedece a una estrategia estudiada, porque la otra alternativa es que obedezca a la incompetencia más absoluta por parte del gobierno socialista". Como prueba, García-Pelayo aseguró que el parlamentario y concejal del PP, Antonio Saldaña, "lleva los dos últimos años denunciando cómo el circuito de velocidad cada vez perdía más pruebas". "Se han perdido eventos importantes que antes se celebraban en nuestro circuito", recordó.

La diputada popular mostró su rechazo a una iniciativa que "no tiene sentido" ya que cuando el PP gobernaba "lo que hicimos fue recuperarlo para el Ayuntamiento, es decir, volver a la gestión pública de nuestro circuito y conseguir que ese circuito en el día a día tuviera eventos que le dieran razón de ser y contenidos". Por estos motivos, criticó que el PSOE "lo que ha hecho literalmente es cargarse todos los eventos y, además, llevar el circuito a la gestión de mano privadas". "No sé si es incompetencia, si es una estrategia previamente definida... pero lo cierto es que ya veíamos que el circuito de velocidad estaba perdiendo peso en relación con los eventos que organizaba", recalcó la diputada.

No tiene sentido que con un circuito que estaba en lo más alto lo vayan a condenar"

García-Pelayo hizo hincapié también en que el circuito de velocidad "es la joya de la corona en Jerez". De hecho, subrayó que el trazado jerezano "es lo que nos hace fundamentalmente, con nuestro sector del vino, conocidos internacionalmente y es lamentable y es una vergüenza que el PSOE por incompetencia o por una estrategia previamente definida, eso se verá, pues vaya a ponerlo en manos de particulares".

En este sentido, la responsable popular aseguró que el circuito "debe ser público, la gestión debe ser pública que es lo que hizo el PP". "No tiene sentido -continuó- cuando demostramos que se podía organizar desde lo público un Gran Premio y que desde lo público se podían conseguir eventos, que el PSOE haya renunciado y lo vaya a poner en manos privadas". "No estamos de acuerdo en absoluto con la privatización, no tiene sentido, el circuito ya económicamente no necesita caer o ir a manos privadas y lo que está haciendo el PSOE nos preocupa enormemente", dijo ayer Pelayo. Incluso, deslizó la idea de que la reciente marcha del gerente, Cornelio Vela, se deba precisamente a la decisión del gobierno local de estudiar la posibilidad de contratar a una empresa que se haga cargo de la gestión comercial del circuito. "No sabemos si el gerente se fue o al final fue todo también váyase usted porque aquí no tiene ya nada que hacer que esto se va a privatizar", manifestó la diputada nacional.

Por todos estos motivos, insistió en que desde su partido "lamentamos profundamente que lo hayan ido desmantelando poco a poco" y advirtió que "el PP en ningún caso lo va a apoyar ni va a ser cómplice de una privatización que es absurda por incompetencia". "Lo que no tiene lógica es que después de todas las críticas que el PSOE realizó del circuito cuando estaba en lo más alto y cuando lo habíamos recuperado del oscurantismo que había por una gestión privada, que ahora precisamente el PSOE lo que venga es a condenar otra vez el circuito a que esté únicamente con la gestión de un privado. Han destrozado el circuito en estos dos años", concluyó Antonio Saldaña.