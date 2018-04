Pisco y Jerez, más que hermanos

Cuenta Raúl Diez Canseco Terry que en su etapa de primer vicepresidente del Perú contactó con el mandatario mexicano Vicente Fox para que propiciara un encuentro con los 'capos' del tequila -en Latinoamérica el término se utiliza coloquialmente para designar a personas con poder y prestigio o expertos en una materia- a fin de sonsacarles los secretos del éxito mundial de la bebida para extrapolarlos a la industria pisquera peruana. "El 70 o 75% lo consumimos nosotros, los mexicanos", le dijeron.

Aquella reunión le abrió los ojos. "Me hicieron ver que tenía que abaratar el precio del Pisco para hacerlo asequible a los peruanos", por lo que a su regreso de México convenció al ministro de Economía para suavizar la presión fiscal al destilado nacional por excelencia a fin de promover su consumo interno como paso previo a pensar en el aumento de la exportación.

En su etapa en el poder, el Pisco triplicó su producción y hoy día vende diez veces más

Durante su etapa en el poder, el Pisco triplicó su producción anual desde los 350.000 litros iniciales hasta el millón de litros. Década y media después, el destilado peruano vende diez veces más que entonces dentro y fuera del país, explica Diez Canseco, sobrino del que fuera presidente de la República de Perú Fernando Belaúnde Terry.

La industria de las bebidas espirituosas españolas, encabezada por el Brandy de Jerez, se ha cansado de predicar en el desierto sobre el terrible impacto de las sucesivas subidas de impuestos del alcohol que pesan sobre el sector. Alguien en el Gobierno español debería tomar nota del caso peruano, amén de su repercusión en la economía y el empleo, en lugar de seguir penalizando al producto por considerarse un artículo de lujo prescindible.

Es cuestión de abrir la mente. Valga otro ejemplo para demostrarlo. El ex vicepresidente peruano y empresario de éxito -introdujo en su país las franquicias de comida rápida como Burguer King, Kentucky Fried Chicken o Starbucks- fue también promotor de las medidas de protección del Pisco -sobre todo para su defensa frente al destilado chileno del mismo nombre, aunque de reciente creación-.

"Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que el Perú no podía exportar su producto bandera con denominación Pisco porque Chile nos había ganado el nombre en un descuido de nuestro país. Contratamos a los mejores abogados en EEUU, revertimos eso y logramos posicionar el Pisco como producto bandera peruano, no al extremo de prohibir el de Chile, pero los chilenos ya no pueden comercializarlo en Estados Unidos como Pisco", relata.

En paralelo, el Gobierno del país de los incas emprendió el camino para blindar su bebida estrella, para lo que Diez Canseco siguió los pasos del Cognac francés y el Brandy de Jerez, curtidos en mil batallas por entonces para la defensa del producto original.

"Hicimos cosas importantes en el tema del origen", indica el también impulsor de una campaña de promoción exterior sin precedentes y de la norma por la que todas las embajadas del Perú en el mundo tenían que servir Pisco en cualquier reunión.

El ex vicepresidente y ex diputado por Lima confiesa estar muy orgulloso de la norma de origen que ha propiciado que ahora haya muchas más tierras plantadas en el Perú con uva quebranta. "Y cuantas más hectáreas de viñedo haya, más capacidad tenemos de vender, exportar y crear riqueza", añade.

El desarrollo económico de su pueblo, y principalmente de las zonas más desfavorecidas del país, es una de sus grandes obsesiones desde su juventud. Y la política y la enseñanza son las armas al servicio de tan noble causa. Todo a su tiempo.

El Consejo Regulador del destilado peruano se estrenó junto al del espirituoso jerezano como padrinos del hermanamiento de las ciudades de Pisco y Jerez en el año 2007. Un vínculo fraternal que Diez Canseco se ha propuesto reforzar durante su visita esta semana en la provincia en calidad de presidente y fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), estancia que ha aprovechado para mantener una serie de encuentros institucionales con empresarios y responsables universitarios de la provincia para abrir nuevas vías de cooperación y tender puentes entre España y Perú.

Dentro de su apretada agenda, el político y empresario peruano se reunió el pasado viernes con el presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, Evaristo Babé, en presencia también del presidente de los empresarios de la provincia y de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas.

Además de su origen noble como destilados que proceden de la uva, el Pisco y el Brandy comparten otras muchas cualidades que propiciaron el hermanamiento entre las dos ciudades en las que tienen su cuna. "La ciudad de Pisco la fundaron los españoles, que también trajeron la uva, luego el hermanamiento es de nacimiento", señala Diez Canseco, al que también le unen lazos familiares con estas tierras como descendiente de los Terry que llegaron de Inglaterra al Marco de Jerez al calor del comercio del vino.

La visita actual es la continuación de la realizada por el ex vicepresidente el año pasado con ocasión de la llegada a Cádiz del velero 'Unión', el buque escuela de la Armada peruana, que atracó en el puerto de la capital con el propósito de estrechar relaciones entre España y Perú.

En su vuelta a la provincia, el economista, político y empresario, viene como embajador del Pisco, pero también de la gastronomía de su país, "otro de los grandes baluartes peruanos en la que se utilizan mucho los llamados superfoods -superalimentos-, entre ellos la quinoa, detrás de los que hay toda una estrategia de desarrollo de política comercial alimentaria del Perú".

En su anterior visita, el fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola se entrevistó con las máximas autoridades de la Universidad de Cádiz y quedaron en explorar y definir posibles alianzas estratégicas entre ambos países, en general, y entre ambas instituciones académicas en particular. "Hay mucho que compartir, pues además del Pisco, a Cádiz y a Perú nos une el mar".

Nacido en Lima en enero del 48, el pariente lejano de los Terry que se asentaron en El Puerto confiesa que se le saltaron las lágrimas al visitar en aquella primera ocasión la bodega Fundador, propietaria de Terry en la actualidad y donde, además de los brandies que comercializa bajo esta marca, se conservan en su museo multitud de artículos que pertenecieron a sus antecesores.

Patriotismo y responsabilidad social se mezclan en la vida de este singular personaje, obsesionado por la lucha contra el hambre y la pobreza. La política y la enseñanza son sus herramientas para tan noble causa.

Además de establecer alguna estrategia que pueda hermanar más Pisco y Jerez, el fundador de la USIL mantuvo diversos encuentros con responsables de la UCA, incluido su rector, Eduardo González Mazo, para explorar vías de cooperación entre ambas universidades "en aquello que preocupa al mundo, que es la alimentación y por ende la nutrición".

De modo que "mi idea es recoger los pasos ancestrales, encontrando algunas fuentes interesantes de relación, incluido el turismo, porque nosotros con la USIL somos la primera escuela gastronómica del Perú y de América Latina, con presencia en EEUU, en la Florida, en Paraguay y dentro de pocos meses en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Estamos en un momento insuperable para tender estos puentes de un enriquecimiento en las relaciones que permita a jóvenes aprender de este intercambio de mar a mar, el de esta zona maravillosa española y el mar de Grau", como se denomina el dominio marítimo de Perú.

Las bebidas espirituosas y el mar explican la visita de Diez Canseco, quien se muestra impresionado con la oferta educativa del CeiMar (Centro de Investigación del Mar) de la UCA, que espera acercar a los alumnos de la San Ignacio para mejorar el aprovechamiento de la riqueza del medio marítimo.

La trayectoria política, empresarial y universitaria de Diez Canseco Terry dan para una enciclopedia, pero ese trabajo ya lo ha iniciado el propio interesado con la publicación de 'Adelante', libro autobiográfico que presentó la víspera de su 70 cumpleaños el pasado mes de enero. No es el primero que publica y, por la vitalidad que exhibe, seguramente tampoco sea el último.