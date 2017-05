Podemos celebra que "Palma informe, cuatro meses después, del acuerdo sobre La Cartuja"

La delegada provincial de Cultura de la Junta, Remedios Palma, mostró el martes su sorpresa ante la petición de Podemos de que se establezcan más visitas gratuitas a La Cartuja, pues "es algo que ya se hace tras un acuerdo al que llegamos hace meses con el Obispado". Tras estas declaraciones, la formación morada aseguró que resulta "paradójico, que quien desde las instituciones tiene que hacer gala de transparencia e información a la ciudadanía, acuse a Podemos Jerez de estar desinformado, en tanto el oscurantismo ha venido presidiendo su actuación cuatro meses después de la firma de esos acuerdos, para visitar la Cartuja anunciados como históricos". Añaden desde Podemos Jerez que "nos extraña que la Junta, como poder público no haya anunciado tales hechos en tiempo y forma, como nos llama poderosamente la atención el silencio del Obispado como regente del conjunto. ¿A qué esperaban ambas instancias a hacer público el acuerdo? Estaremos tan desinformados como cualquier ciudadano de Cádiz, no obstante, eso no exime de responsabilidades a las dos instancias que se han implicado en el acuerdo".

En tercer lugar, destacan que llama "poderosamente la atención que, ni en la Oficina Municipal de Turismo de Jerez, ni en la web del Ayuntamiento jerezano, ni en el programa 'Conoce tu Patrimonio' de la unidad del mismo nombre de la delegación municipal de Cultura, ni la guía cultural de los últimos meses, existan referencias algunas a las citadas visitas… cuestión que hubiese sido oportuna ahora, ante el fin de semana del Gran Premio, por poner un ejemplo".

Igualmente, aseguran que en la actualidad "los anuncios en el conjunto monumental sólo hacían referencia a la existencia de maitines y eucaristía en tiempo pascual en la puerta de la Iglesia, así como un horario habitual de maitines laudes, misas y vísperas. No existiendo alusión algunas a unas visitas de las que por cierto, nos enteremos ahora también que existen varios itinerarios". Incluso, la web oficial de la Junta de Andalucía "ayer sólo contemplaba curiosamente visitas desde el 1 de julio al 30 de septiembre sin mostrar más información salvo un teléfono al que sólo puede llamarse una hora al día".

Desde Podemos hicieron hincapié en que "no reclamamos ningún trato especial a La Cartuja de Jerez, sencillamente el mismo que a otros BIC andaluces".

Por todo ello, "demandamos a instituciones y obispados que se aporte a los grupos parlamentarios, a los medios de comunicación y a los agentes sociales andaluces el referido acuerdo alcanzado el "pasado diciembre", entre las partes para las visitas". Igualmente, piden que "en el conjunto se reseñen los oportunos y necesarios anuncios para facilitar las visitas. Es más, sería necesario, insistimos en tal dimensión, que el Ayuntamiento estuviese presente en dichos acuerdos y apoyara visitas o eventos a realizar, con el debido respeto a las vidas consagradas allí residentes".

"Gracias a la respuesta de la delegada provincial nos enteramos también de la próxima apertura en el conjunto monumental, de una hospedería de la que se adecuan las estancias. Es de suponer que no afectarán a la Orden allí instalada, pero sí hay que dejar claro que se han remozado con fondos públicos procedentes del Estado. Sería oportuno de nuevo, entiende Podemos Jerez, una mayor información pública al respeto de lo que allí se vaya a realizar", concluyen desde la formación.