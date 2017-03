Radiografía de una 'catástrofe aérea'

Por fortuna, ayer en el aeropuerto no ocurrió nada más que el simulacro de todos los años y todo se desarrolló con éxito y normalidad, como entrenamiento ante posibles catástrofes. Alguna persona que pasaba por allí observó con cierta curiosidadel despliegue. Pero en la cabecera de pista no había sangre ni cadáveres. Sólo profesionales.

Viaje en falso para los medios de comunicación

Si bien a nivel técnico el simulacro celebrado ayer fue un éxito, para los medios de comunicación fue un ir y venir en falso. Todos acudieron desde Jerez y desde Cádiz en la creencia de que se permitiría hacer fotos y tomar imágenes de la actuación, pero no fue así. Aena dijo que ellos no habían convocado, que había sido la Junta de Andalucía, y que no autorizaba cámaras en la pista. Los políticos sí que no renunciaron a las imágenes y hasta López Gil, Agustín Muñoz y Mamen Sánchez protagonizaron una rueda de prensa aprovechando la presencia masiva de medios de comunicación. La próxima vez podrían avisar antes y seguro que muchos periodistas se evitan perder toda la mañana.