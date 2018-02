El Restaurante Personalidad del Año en el Reino Unido es un 'Sherry Bar'

"Si puedo conseguir que una persona más cada día comience a beber jerez seco, un vino de una región o uva previamente desconocida para él, o probar un tartar de cerdo ibérico, por ejemplo, es una victoria". El propietario del Bar 44 y el Asador 44 de Cardiff (Gales), Owen Morgan, no oculta su pasión por el jerez en sus primeras declaraciones recogidas por el Mail Western tras su proclamación como 'Restaurant Personality of the Year' (Restaurante Personalidad del Año) en los premios Imbide.

Los principales impulsores de la industria de bebidas del Reino Unido se reunieron el en Londres para conocer los resultados de estos premios que distinguen a las personalidades del mundo de la restauración y la hostelería, entre los que figura este joven galés y formador homologado de los vinos de Jerez que regente uno de los 'Sherry Bars' más activos del Reino Unido.

El propietario, Owen Morgan, es formador homologado y un apasionado del jerez

El presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq, que fue profesor de Morgan durante el curso de formador, impartió una cata magistral en uno de sus locales en Cardiff durante una visita reciente en la que, según manifestó a este periódico, tuvo oportunidad de comprobar la inquietud creciente de los galeses por el vino de Jerez, gracias en buena medida por la labor de este restaurador.

Según describió entonces el propio Owen Morgan, "la escena en Gales ha cambiado mucho en los últimos años y personas de todas las edades se lanzan a disfrutar del jerez cuando salen a comer o por la noche".

Este cambio es fruto de más de 15 años del empeño de este formador y embajador del jerez en su país de origen, que contagia su pasión a mucha gente, en su caso, organizando un acto a la semana en torno a los vinos jerezanos.