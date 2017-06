El SAS 'hace limpieza' en las tarjetas sanitarias

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzó el pasado 1 de junio a desactivar las tarjetas sanitarias que estaban duplicadas, es decir aquellas que aparecen a nombre de la misma persona, con el fin de evitar el trasiego que existía con este documento y poner orden en este aspecto. El problema es que la medida se ha llevado a cabo con bastantes errores, ya que hay casos en los que el SAS en lugar de desactivar sólo uno de los documentos, en teoría el más antiguo, ha desactivado los dos, obligando al usuario a tener que solicitar de nuevo su tarjeta sanitaria.

Farmacéuticos consultados afirman que los errores no han sido puntuales y que diariamente están atendiendo a personas que acuden a retirar medicamentos a la farmacia y se encuentran con la sorpresa de que su tarjeta está inoperativa, sin ningún tipo de previo aviso. Hay farmacias que para evitar molestias a sus clientes, están solicitando desde sus ordenadores la petición de la nueva tarjeta, que los usuarios deben recibir en un plazo de unos 15 días y por correo en su domicilio, según se recoge en el documento que a modo de resguardo facilita el Servicio Andaluz de Salud. Si en ese plazo no se ha recibido, el solicitante tendrá que desplazarse a su centro de salud o llamar al teléfono de Salud Responde.

Mientras se solicita otra tarjeta se pueden seguir retirando medicamentos de la farmacia

No obstante desde este servicio de la Junta de Andalucía advierten que es más conveniente que se acuda al centro de salud para realizar la renovación de la tarjeta con el fin de que no haya problemas y se compruebe si los datos que aparecen en el documento siguen siendo los correctos.

Hay que aclarar que la desactivación de la tarjeta no impide, mientras se espera la nueva, la retirada de medicamentos en las farmacias, pero los errores que se están produciendo sí están generado una serie de molestias entre los usuarios.

Desde la delegación territorial de Salud señalaron que la tarjeta antigua no se desactiva hasta que no haya una nueva solicitada, pero este medio ha comprobado que hay casos en los que no es así, y el SAS ha desactivado la tarjeta sin que haya otra en curso. En cualquier caso, la delegación territorial afirma que los servicios de atención a la ciudadanía de los centros de salud están avisados de la medida que empezó a aplicar el SAS el 1 de junio y "pueden resolver las dudas y las peticiones de tarjetas de los usuarios".

La duplicidad de tarjetas a nombre de un mismo usuario no era al parecer algo inusual, y podía deberse a varios motivos, entre ellos, cuando se ha producido pérdidas del documento, que obligan a solicitar de nuevo la tarjeta. En muchos casos esa tarjeta aparecía luego, pero no se desactivaba con lo que la persona pasaba a disponer de dos documentos. Se da la circunstancia de que había también usuarios que seguían manteniendo la antigua tarjeta de la Seguridad Social, a la vez que la tarjeta sanitaria individual. Recordar que este documento es imprescindible no solo para la retirada de medicamentos de la farmacia, sino también para disfrutar de asistencia sanitaria. Además sirve para facilitar el acceso a la historia clínica electrónica y para prescribir mediante receta electrónica. Debe tenerla cualquier persona que viva en Andalucía, incluidos los niños y niñas desde que nacen.