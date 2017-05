SECOVISA, industria jerezana con 30 años de historia

Jerez ha sido siempre una tierra de emprendedores. Así lo acreditan las obras más importantes de la literatura universal, siendo nuestra ciudad y sus productos, nombrados y alabados con una frecuencia, muy complicada de encontrar ni para las más históricas capitales del viejo continente.

Pero, a pesar de que en los últimos tiempos podamos tener la sensación de que hemos menguado en nuestro empuje, no ha sido así. Los hay que, no sin esfuerzos, aguantan. Y es que, el factor común de toda generación de jerezanos es el emprendimiento y el trabajo bien hecho, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Un orgulloso ejemplo de que la industria jerezana sigue de radiante actualidad y exportando su pericia por todo el mundo, es el prestigioso grupo empresarial "SECOVISA", abreviatura de "Servicios y Construcciones Vinícolas, S.A."; con capital cien por cien jerezano, y que fue fundado en el año 1987 - hace precisamente treinta años- por nuestros paisanos los tocayos D. Salvador Díaz Barrera y D. Salvador Cordero Martín.

"SECOVISA", para aquellos que no la conozcan, surgió de la unión de dos profesionales de la industria, quienes supieron adivinar en el momento oportuno las necesidades logísticas de la industria vitivinícola jerezana; siendo pioneros en todo lo relativo a la calderería ligera de acero inoxidable.

Muy pronto, sólo dos años después de su constitución, en 1989, los socios fundadores vieron la necesidad de ampliar su campo de negocio; para lo que constituyeron conjuntamente con los catalanes de "HERPA", la sociedad "HERPASUR, S.A."; pudiendo dar de esta manera un servicio integral en este área industrial. Ambas empresas aunque vinculadas llevaron trayectorias independientes hasta el año 2011, cuando los jerezanos de "SECOVISA" absorbieron en su totalidad a su segunda empresa "HERPASUR"; convirtiéndose en ese momento en un auténtico grupo empresarial de referencia en la industria española.

Esta sociedad de jerezanos continuó como tal hasta el año 2016, en el que D. Salvador Díaz se jubiló, y la familia Cordero Íñigo, formada por el socio fundador D. Salvador Cordero y sus hijos, se hizo con la totalidad del capital social del grupo. De esta operación surgió un nuevo organigrama societario en el que D. Salvador Cordero Martín asumió la presidencia del grupo; cediendo la gerencia del mismo de forma mancomunada a su hijo Germán Cordero Íñigo - quien llevaba trabajando en la empresa más de siete años - y a Jaime Pérez González, magnífico profesional que lleva toda su vida dedicada al grupo "SECOVISA", y según el propio Germán Cordero "es el mejor comercial que podríamos tener".

Como cuenta el hijo del cofundador, y segunda generación al frente del negocio, Germán Cordero, Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, desde un primer momento fueron las bodegas del Marco de Jerez sus principales clientes, a las que actualmente mantiene, y según afirma "estaremos agradecidos siempre por su fidelidad". Y es que al igual que no puede entenderse "SECOVISA" sin las bodegas de nuestra ciudad; la instalación de la modernidad en las mismas, tampoco puede entenderse sin "SECOVISA".

Pero no todo es Jerez. Desde su fundación el grupo "SECOVISA" ha estado en expansión permanente, y hace tiempo que no sólo trabaja para la industria agroalimentaria jerezana, sino que simultáneamente presta servicios para toda la industria en su conjunto, independientemente de su especialización; tanto en todo el territorio nacional como en el extranjero, estando actualmente presente en dieciocho países de Europa, África y América.A pesar de la fusión del 2011, el grupo mantiene el carácter diferenciado entre sus marcas "SECOVISA" y "HERPASUR" ya que como explica su consejero delegado Germán Cordero, "ambas empresas hacen trabajos distintos, aunque complementarios". De esta manera mientras "HERPASUR" se dedica en exclusiva a la fabricación de depósitos de acero inoxidable; la matriz "SECOVISA" es una empresa de servicios, o como dice Cordero Íñigo "empresa solucionadora" facilitando todo lo necesario no sólo para la instalación y mantenimiento de los depósitos; sino también para llevar adelante cualquier proyecto industrial, llegando incluso a inventar artefactos propios adaptados a las necesidades de cada cliente "desde un sistema para mantener un pulpo a diez grados bajo cero de temperatura para la empresa pulpera más importante de España, hasta un mecanismo específico para la fabricación de detergentes".

La vocación internacional de "SECOVISA" se vio fortalecida a partir de 2009, ya en plena crisis, con el objetivo del mantenimiento del negocio, y fue un acierto. Ya que tal como explica Germán Cordero, gracias al mercado extranjero "nos mantuvimos a flote en lo que duró la peor parte de la crisis".

Un motivo de orgullo para toda la familia Cordero Íñigo es que su grupo empresarial que emplea a más de cincuenta personas, haya sido capaz de mantener su plantilla durante los peores años de la crisis. Este éxito ha sido posible gracias a que el grupo "SECOVISA" tiene la norma de que al país del mundo en el que tenga que ejecutar alguno de sus proyectos, se lleva su personal desde sus instalaciones en Jerez. Es uno de los puntos distintivos de estos jerezanos, que a diferencia de otras empresas multinacionales de este país, se mantienen fieles a la contratación en exclusiva en España. Tanto es así que en el pasado mes de abril, la Embajada de EEUU concedió de forma muy extraordinaria al propio Germán Cordero y a seis de sus trabajadores "un visado laboral de diez años" algo que dice mucho del buen hacer de estos profesionales.

Es una verdadera satisfacción poder escribir sobre una empresa jerezana e independiente como ésta, surgida del esfuerzo de dos jóvenes profesionales que apostaron valientemente por la creación de una industria inexistente, y que al amparo en un primer momento del sector agroalimentario en general y vitivinícola en particular; con trabajo, sacrificio y saber hacer, llegaron a expandirse a la industria en general; pudiendo afirmarse que hoy por hoy "SECOVISA" continúa llevando honradamente el nombre de Jerez por todo el mundo; siendo su bandera la profesionalidad y el trabajo bien hecho, que es el único secreto de la familia Cordero Íñigo para haber aguantado sin desfallecer ya más de treinta años. Y los que están por venir.