Satse pide aumento de profesionales para el nuevo centro de la zona Sur

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha manifestado su desacuerdo con la forma en que se están abriendo los nuevos centros de salud en Jerez, en referencia en concreto al que abrió sus puertas el pasado diciembre en la zona Sur y que ha supuesto un desdoblamiento de la población de estas barriadas y de los profesionales que trabajaban en el centro de salud de San Telmo. Satse admite que el nuevo centro está bien dotado de recursos materiales, "pero no de recursos personales, ya que con el mismo personal que había en San Telmo se está atendiendo a los dos centros, con lo que el número de profesionales es claramente insuficiente para el adecuado funcionamiento de ambos, además de que existen jubilaciones que no están siendo sustituidas". Esta situación está ocasionando, según el sindicato, una importante sobrecarga asistencial a todos los profesionales y en especial a los de Enfermería, "que ven cómo no es suficiente su buena profesionalidad y empeño para llevar a cabo todos los programas de salud y de calidad para los ciudadanos".

Por todo ello, Satse exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que lleve a cabo "de forma inmediata" el aumento de recursos humanos suficientes, así como la total cobertura de las incidencias que se produzcan "para evitar situaciones indeseables tanto como para el personal como para los pacientes".

Los enfermeros de enlace no han recibido aún la productividad del pasado año

Por otro lado, Satse se hace eco de la situación de los enfermeros de enlace que, en su opinión, están siendo discriminados en el cobro de determinados complementos. El sindicato explica que durante el año 2016, todos los profesionales del distrito sanitario percibieron su complemento de rendimiento profesional (CRP), "complemento que premia el cumplimiento de una serie de objetivos a lo largo del año y que están relacionados entre otros con una mejor gestión de recursos, la formación y el compromiso con la organización". Sin embargo, los enfermeros gestores de casos o enfermeros de enlace del Distrito Jerez Costa Noroeste y numerosos fisioterapeutas y enfermeros del hospital de Jerez continúan a fecha de hoy sin percibir dichas retribuciones económicas. "Desde el mes de mayo en el que se publicó el listado de dicho complemento, en el cual se detectaron las múltiples incidencias, son numerosas las ocasiones en las que tanto los profesionales afectados, como el Sindicato de Enfermería se han reunido con la dirección de Enfermería y dirección económica para tratar el tema, reclamaciones de las que se ha dejado constancia por escrito a través del registro sin conseguir hasta ahora avance alguno para su solución".

Desde Satse ponen de manifiesto además que los enfermeros de enlace llevan sufriendo numerosas incidencias sobre la adjudicación de su puesto de trabajo, "situación que les ha causado nóminas inciertas y atrasos económicos prácticamente todos los meses, normalizándose la situación a base de reiteradas reclamaciones". No obstante, es el complemento de rendimiento profesional el que está provocando mayor dificultad en el entendimiento entre profesionales de la Enfermería y la dirección económica, debido a que "tras meses de promesas ha pasado el año 2016 y aún no parece que la solución esté cercana".

Satse asegura que en las comunicaciones a los responsables sanitarios sobre esta situación sólo ha conseguido promesas que no se cumplen por lo que exige que los Servicios Centrales del SAS y la dirección económica den una inmediata solución al problema.