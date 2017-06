Sólo el 5% de la producción de corcho se transforma en la zona

La campaña del descorche en el Parque Natural de Los Alcornocales ya ha comenzado y, un año más, la mayor parte del material se marchará a Portugal, donde se encuentra la gran multinacional del sector. Así lo denunciaba ayer la Asociación de Amigos de este parque en palabras de su presidente, el ex concejal jerezano Francisco Lebrero. "Cada año se producen unas trece mil toneladas, pero ni el 5% se transforma en Andalucía". La sede de la Confederación de Empresarios acogió la presentación de un plan estratégico para el sector, con el objetivo de que a largo plazo se produzca un incremento en esta industria tan antigua como el propio parque. "No hay que olvidar que Los Alcornocales está ahí por la mano del hombre, no podemos dejar que se convierta en un santuario virgen natural, nos estaríamos equivocando. Es un terreno manipulado, gestionado y aprovechado, no una descendencia natural. Si la hemos modelado, tenemos que seguir por esa ruta. Y eso lo planteamos en este documento", subrayó Lebrero.

El texto nace un año después del Foro del Corcho, "que fue un punto de inflexión donde nos reunimos con sindicatos, empresas, administraciones... De ahí sacamos las conclusiones de este documento. Tenemos una problemática grave, porque hay fincas que en los últimos 10 ó 15 años han perdido un 30% de su producción, y además tenemos un problema de conservación. El descorche se tiene que hacer cada nueve años, porque en este proceso el árbol sufre, y si no se hace bien, muere y nos quedamos sin el productor".

Hay fincas que en 15 años han perdido el 30% de su producción de corcho, es un problema"

En el documento existen varias líneas sobre las que se basa una nueva forma de abordar las necesidades de la industria, toda vez que "tenemos poco tiempo para salvarlo y las administraciones tienen mucho trabajo", se justificó. "Se habla de la problemática de la conservación, y también desde un aspecto cultural, de la formación para trabajar bien con los árboles. Además, tratamos el asunto de la innovación, porque además del tapón de vino, el corcho tiene otros usos que debemos potenciar", indicaba ayer Lebrero. De hecho, dentro del plan estratégico elaborado por la asociación se incluyen "varios proyectos elaborados por emprendedores, algunos ya en marcha, pero otros los llevaremos a las ventanillas de las administraciones en busca de ayudas para que salgan adelante. Por ejemplo, el corcho es un magnífico aislante en la construcción, para la industria aeronáutica, o para los boxers de caballo. Es más barato".

Asimismo, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, declaraba que "aún tenemos un largo camino por recorrer, pero es parecido a lo que pasaba con el atún. Antes, la mayor parte se marchaba fuera de la provincia, y hoy se queda el 70%. Tenemos que seguir siendo líderes en producción, pero además debemos darle visibilidad a lo que se hace y enseñar el potencial que tiene".

Eso sí, como punto de inicio, Lebrero afirmó que "no hay que ser demasiado ambiciosos. Debemos ir poco a poco. El hecho de que se transformase un 30% de la producción en la provincia y Andalucía sería positivo y una cifra razonable. Ya que no podemos competir con las multinacionales, al menos sí podemos compartir parte de los beneficios". Asimismo, Lebrero recordó que hace no mucho tiempo mucha gente vivía directamente de esta industria, "con pequeños molinos, realizando el microgranulado para su transformación... En Jerez incluso había pequeños talleres donde se hacían tapones. Hoy nada de eso existe. Lo que vemos son camiones cargados de corcho con destino a Portugal. Primero debemos dotar de músculo al sector para posteriormente ir perdiendo el complejo. Así es como debemos generar capacidad, poco a poco", remachó.