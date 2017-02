Traumatología, el 'agujero negro' de las listas de espera

Si bien las listas de espera tanto quirúrgicas como para primeras consultas externas se disparan en todas las especialidades, Traumatología es desde hace años una de las que acumula mayores problemas para absorber toda la demanda de asistencia. Las reclamaciones que se presentan por parte de pacientes ponen en entredicho los datos sobre listas de espera que anualmente hace públicos el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hay constancia de pacientes que han esperado cerca de tres años para que le vea un traumatólogo. Un caso concreto es el de un usuario al que se le solicitó la cita para esta especialidad el 27 de mayo de 2014. Con casi tres años de demora le han dado cita para el 27 de febrero de este año. No obstante, hay casos aún más llamativos: ayer por la mañana un paciente presentaba una reclamación porque tiene una cita pendiente con la consulta de esta misma especialidad desde 2011. Tras años de espera su médico de familia volvió a requerir su derivación a este servicio en 2016, pero el paciente sigue esperando.

Sorprendentemente en la web de la Junta de Andalucía, donde están publicadas las listas de espera de cada centro hospitalario, aparece que en el registro de consultas externas incluidas en el decreto que garantiza un tiempo máximo de respuesta de 60 días sólo hay 15 pacientes pendientes de una consulta de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el hospital de Jerez, con un tiempo medio de respuesta de 21 días. Estos datos se actualizaron en septiembre de 2016, aunque hacen referencia a junio de ese año. Traumatología, que hasta esta última estadística, había estado a la cabeza en número de pacientes acumulados en el registro de demanda pasaba a ser en un año la especialidad más 'aliviada'. Sólo un año antes, en 2015, Traumatología y Cirugía Ortopédica tenía 1.077 pacientes esperando consulta, con un tiempo medio de respuesta de 44 días, es decir, según el SAS, se ha producido en un año una 'drástica' reducción de mil pacientes en la lista de espera.

Los datos contrastan con los que manejan organizaciones como el Sindicato Médico, que hace unos meses cifró en unos 3.000 enfermas los que esperan una consulta de Traumatología y cerca de 300 una intervención de esta especialidad. Los que están pendientes de segundas consultas o revisiones se cuentan, según este sindicato, por miles. Hay que recordar que ni tan siquiera el SAS hace públicas las listas de espera para segundas consultas y éstas además no están sujetas a ningún decreto de garantía de plazos máximos de respuesta. El Sindicato Médico mantiene además que el hospital ha pasado de 23 traumatólogos en 2012 a los 16 actuales, que soportan una importante sobrecarga.

De hecho, Traumatología es una de las especialidades cuyos médicos mantienen frecuentemente su agenda cerrada, es decir al paciente derivado por su médico de familia a esta consulta externa no se le da cita, sino que se le comunica que le llamarán. Son usuarios que el SAS mantiene en un limbo, que no aparecen en ningún registro, y por lo tanto no engrosan la lista de espera que la Administración sanitaria hace pública.

Fuentes sanitarias consultadas aseguran que ante el colosal atasco de las listas de espera, muchas citas, no sólo de esta especialidad, se están dando a golpe de reclamación, es decir, se van agilizando aquellas en las que el paciente decide no seguir esperando y presenta una queja.