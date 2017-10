"Vaya a donde vaya, en mi Pasarela Flamenca de Jerez no puedo faltar"

La jerezana Inmaculada Benicio cumplirá un sueño: ser una de las diseñadoras profesionales para Simof en 2019. Un reto conseguido gracias a ser una de las nuevas promesas de la moda flamenca en el programa 'Emprende Lunares'. La Fundación Cajasol y la empresa de servicios generales Doble Erre, a través del Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof), han seleccionado a los ganadores de la segunda edición del concurso 'Fundación Cajasol Emprende Lunares', un proyecto dirigido a promesas de la moda flamenca que tiene como objetivo impulsar sus carreras dentro del mercado empresarial.

-¿Cuándo llegó la moda a su vida?

- Llegó a los 18 años. Hice el curso de modelo en Doble Erre con el equipo de Raquel Revuelta. Estuve de modelo de pasarela, publicidad..., unos diez años aproximadamente. Como diseñadora en 2011, gracias a un gran amigo que me convenció para realizar la V Cátedra de Elio Berhanyer.

-¿Recuerda la primera vez que sus diseños 'pisaron' la pasarela?

-Sí, la primera vez fue en la clausura de la V Cátedra de Elio Berhanyer en el concurso de Jóvenes Diseñadores de Andalucía, y con una colección completa en pasarela en el año 2014 en la Pasarela Flamenca de Jerez.

-¿Qué significa Elio Berhanyer en su vida?

-Elio para mí es mi maestro, es maestro de maestros. Es una persona muy entrañable y cercana, con un corazón inmenso. En aquella V Cátedra, Elio me enseñó muchísimas cosas y sobre todo a luchar día tras día para hacer mi sueño realidad. Nunca se me olvidará aquella clase cuando nos contó sus comienzos y cómo hizo lo imposible para ser el gran diseñador que es hoy. Esa clase es mi referente para cumplir mis sueños. Elio Brehanyer es uno de los diseñadores que posicionaron a la moda española en el lugar donde está actualmente frente al resto del mundo. Siempre lo digo y lo reivindico, es merecedor del premio Príncipe de Asturias.

-¿Y Simof?

-Simof, imagínate... Desde los 18 años estaba viviendo Simof pero desde el otro lado de la moda, siempre quise desfilar allí pero no lo conseguí y mira ahora..., una de las ganadoras de 'Emprende Lunares' y en el año 2019 voy a Simof como diseñadora profesional. Fui semifinalista en 2014 en el concurso de diseñadores noveles pero hasta ahora no lo he conseguido, más vale tarde que nunca.

-¿Qué supone para una diseñadora esta pasarela?

-Para una diseñadora de moda flamenca Simof es la mejor pasarela de escaparate a tus creaciones. Es la pasarela número uno en moda flamenca, sin desmerecer a ninguna de las demás.

-Como ha recordado, en Jerez ha participado en la Pasarela Flamenca. ¿Qué le parece este evento en la ciudad que la vio nacer?

-Yo desde que empecé siempre he tenido claro que vaya a donde vaya en mi Pasarela Flamenca de Jerez no puedo faltar. Cuando fui semifinalista en 2014 en Simof, por aquella época presentaba colección con otra compañera de la cátedra y presentamos aquella colección que quedó semifinalista en Pasarela Flamenca de Jerez. Ana Belén Morillo fue la persona que me dio la oportunidad de presentarla. Para mí fue uno de los días más importantes e inolvidables porque se juntaban muchas emociones, mi primera colección de moda flamenca en la Bodega González Byass, en mi tierra de mi alma y mi corazón, y rodeada de toda mi familia y amigos. Todo un sueño cumplido, nunca se me olvidará ningún momento mágico de aquel día.

-Hay quien cree que el mundo de la moda es coser y cantar. ¿Cuál es la realidad de una diseñadora que empieza en la profesión?

-Pues quien diga eso que tenga una buena conversación conmigo. Yo actualmente sigo en mi trabajo de siempre de administrativa en Córdoba y como puedo voy a clase a la Escuela Sevilla de Moda. Para sacar una colección adelante me las veo y me las deseo. Hay mucho trabajo detrás y muchos sacrificios que la mayoría de la gente no sabe. Tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo. Hay que diseñar, buscar telas, detalles, hacer patrones, etcétera, sin dejar a un lado el coste económico que supone. En mi caso, al día de hoy, todo lo hago yo.

-¿Qué es necesario para mantenerse y consolidarse en la moda?

-Creo que tienes que hacerte con un nombre, dar a conocer tus creaciones, que la gente le guste tu trabajo y que poco a poco las identifique contigo. Llegar hasta ahí es un reto difícil de conseguir para los que empezamos. A partir de ahí hacerte con una buena clientela e innovar en tus creaciones, siempre y cuando mantengas tu estilo.

-¿Cuáles son sus retos para el futuro a corto-medio plazo?

-Me encantaría sacar una colección de fiesta con algo de novia, incluso de Prêt-à-porter pero todo a su debido tiempo...

-¿Qué pasarela desea desfilar y aún se resiste?

-La pasarela Madrid Fashion Week-Pasarela Cibeles, ¡me encantaría! Lo veo muy lejano..., pero como dice Manuel Carrasco: "Nunca dejes de soñar...".