"La actitud es el motor de la vida"

No hace falta pasar más de diez minutos con Juan Luis Muñoz Escassi para plantearte toda tu vida en un solo instante. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y actualmente presidente de las Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA), una asociación privada que presta servicios a las fundaciones y organizaciones de toda Andalucía. Desde hace dos años, reparte toda su positividad por cada punto de España inyectando en las personas un toque de felicidad y motivación gracias a las experiencias vividas con cada uno de los fracasos que ha cometido a lo largo de su vida. Define la actitud como el motor de la vida, la clave de cada uno de los movimientos que realizamos en nuestro día a día. Buena gente. Así piensa un hombre que es feliz.

- Siendo licenciado en Derecho, ¿cómo decidió dedicarse a esto?

-Llevo muchos años trabajando sobre la actitud y hace concretamente dos años empecé a darle forma a la conferencia 'Descubre tu cien X cien'. No fue hasta el trimestre del año 2017 cuando empecé a llevarla por toda España.

- ¿Qué es para usted la actitud?

-La actitud mueve el mundo. Soy un convencido de que hoy en día todo el mundo está formado pero la diferencia entre una persona y otra es la actitud. Cada vez se persigue más la personalidad del individuo. Estoy todo el día rodeado de personas y lo que observo en la sociedad es que la gente está muy parada, que le falta la clave, actitud. Durante la conferencia reflexionamos sobre ese problema, para que los asistentes vean que realmente la tienen pero que hay que trabajarla. Con trabajo sale y te aseguro de que te cambia la vida.

-Entonces, realmente 'Descubre tu cien X cien' no es más que hacer coaching, ¿no?

-Huyo de las palabras motivación, coaching y liderazgo pero es evidente que cuando sales de la conferencia, quieres ir a la Luna. Eso se puede quedar ahí, pero si trabajas, puedes llegar donde te propongas. La conferencia está basada en hechos reales, es mi vida, más mis fracasos que mis aciertos. Quiero hacerle ver a la gente que si lo puedo conseguir yo, ellos también. Tienen que reflexionar y cuando salgan de la conferencia, tienen que trabajar. Las cosas que ya estén haciendo, reforzarlas y las que no, empezar a trabajarlas. El secreto de todo esto es el trabajo. Si no trabajas la actitud, no sirve para nada.

- Es una conferencia que realiza en las fundaciones, empresas y asociaciones pero es la primera vez que la realiza en abierto, ¿verdad?

- Sí, esta es la primera vez que se hace en abierto, donde se le da la posibilidad a los ciudadanos de poder asistir. Y que mejor que hacerlo en Jerez y en beneficio de unas de las asociaciones punteras de la ciudad, Down Jerez Aspanido. Es una asociación que hace una labor importante en la ciudad porque lleva muchos años trabajando para darle una calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual en Jerez. Además, están pegando un salto muy importante en la profesionalización. El sector de las organizaciones es clave que esté profesionalizado porque en definitiva, no dejan de ser empresas que prestan servicios, y cuantos más recursos tengan, más cosas hacen por los demás. Por eso los elegí a ellos, porque los conozco y porque son muy especiales.

- ¿Cuáles son las claves fundamentales de la conferencia?

- El tema central es fomentar la actitud pero hablamos del miedo, de la forma de superarlo, el miedo al fracaso y la incertidumbre, de la confianza, de muchísimos temas que giran en torno a la actitud. No solo contarlo, sino también damos las herramientas para poder aplicarlas. Es una conferencia muy dinámica y participativa. Esto le afecta a todo el mundo, por eso no tiene límite de edad. Le afecta tanto al camarero como al director de una financiera, tanto a un policía como a mi madre. La actitud es para todos, es un tema transversal que nos cambia la vida. Para todo hace falta actitud, para encontrar trabajo, para dejar de fumar, para adelgazar, para todo, y esa es la clave de la vida. Estoy tan convencido del tema, porque veo lo que genero en la gente y eso es lo que me anima a seguir.

- ¿Está viendo frutos de lo que está sembrando?

-Por supuesto. Es tanto lo que veo, que quiero llevarlo a todos los lugares del mundo. Veo los frutos, les cambia la vida. En la conferencia al principio uno llega y está un poco escéptico pero a medida que evoluciona, el gesto de la gente va cambiando. Ríen, lloran.

- Entonces, ¿qué filosofía de vida quiere transmitirle a los jerezanos?

- Para mí Jerez, es una ciudad que te abraza, que te acoge. Cuando el año pasado pisé la feria por primera vez, me sentí como en mi casa. Me sorprendió muy gratamente el sentirme tan cómodo. Pero como cualquier punto de Andalucía, tiene que despertar, necesita gente que haga algo. La gente no va al 100% en su día a día y eso es lo que quiero inyectar, mi filosofía de vivir al 100%. Hay que vivir todos los momentos de nuestra vida al 100% y se puede hacer porque hay gente que lo hace y esa es la diferencia de unos poquitos, al resto. Hay que evitar a aquellas personas que intentan pisarte y eso se consigue con lo que vengo diciéndote todo el tiempo, trabajo.

- ¿Llenará el aforo de la Sala Compañía?

-Está claro. La conferencia en Jerez está teniendo buena acogida, lo estamos moviendo mucho y hay expectación. La Sala Compañía tiene un aforo de 250 personas y la ilusión que tengo me va a permitir llenarla. Nos estamos moviendo por muchas relaciones, con el boca a boca y sobre todo a través de las redes sociales. En la conferencia habrán 250 personas en potencia con ganas de comerse el mundo.