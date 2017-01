Los alcaldes pedáneos alertan de un corte de luz en sus edificios públicos

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, y la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, mantuvieron ayer una reunión con los siete alcaldes pedáneos motivada por el aviso de corte del suministro eléctrico a edificios municipales que les ha remitido la compañía Endesa.

Los alcaldes pedáneos trasladaron a los responsables municipales su preocupación ante el aviso de corte recibido y que afecta a edificios municipales de las siete ELA que ofrecen servicios esenciales a los ciudadanos, y que está previsto para el próximo día 17 de enero. Como explicaron, los avisos de corte del suministro eléctrico se deben al retraso en el pago de facturas cuyo importe asciende, según la compañía, a unos 500.000 euros.

En este sentido, los alcaldes dijeron que este problema está motivado por el hecho de que las ELA "han dejado de tener una interlocución directa con la compañía, pasando a ser consideradas como un cliente particular y no como una administración pública sujeta a procedimientos presupuestarios de aprobación y reconocimiento de gastos que pueden provocar demoras en los pagos". Asimismo, alegaron que esta cifra es la deuda calculada por Endesa, y que al no tener una interlocución directa con la compañía "no nos ha permitido conciliarla con lo que entendemos que debemos en realidad".

En el transcurso de la reunión, Santiago Galván y Carmen Collado se mostraron "sensibles" con esta problemática y se comprometieron a intermediar con Endesa a fin de que no les sea exigido el pago de la totalidad de la deuda como requisito para eludir el corte del suministro, realizar las transferencias económicas necesarias que eviten los anunciados cortes, y apoyar a las ELA impulsando un acuerdo de pleno en el que se solicite a Endesa a que devuelva a las pedanías el tratamiento y consideración de administraciones públicas que antes tenían, para poder así recibir una atención personalizada para sus respectiva entidades. "De esta forma, las ELA podrían abordar directamente con Endesa cualquier eventualidad que surja relacionada con el pago de facturas, teniendo en cuenta que las pedanías tienen sus propios procedimientos presupuestarios que no se pueden saltar como administración pública que son", informaron desde el Ayuntamiento.