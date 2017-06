La alcaldesa de El Torno vuelve a formar parte del GDR

Izquierda Unida celebra la decisión del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de "revocar la sustitución de África Barriga como legítima representante del Ayuntamiento de El Torno en la Junta Directiva de el Grupo, tras haber aceptado inicialmente su sustitución por un vocal designado por los socialistas de la ELA. Sin embargo, no ha sido hasta que Izquierda Unida, consciente de la grave irregularidad que se estaba cometiendo, solicitó sendos informes a la Secretaría General del Ayuntamiento de Jerez, cuando se ha podido reparar el daño causado por la irresponsable manera de actuar de los socialistas en la ELA", señala Izquierda Unida en una nota de prensa hecha pública ayer.

En el informe solicitado "queda de manifiesto que, tal y como ya advirtió Izquierda Unida, la Junta Vecinal de la ELA de El Torno no tiene potestad alguna, ni entra dentro de sus atribuciones, la de dejar sin efecto la representatividad de la Presidenta de la ELA de El Torno en la Asociación del Grupo de Desarrollo Rural o en cualquier otro órgano en el que participe la Entidad Local Autónoma, siendo por disposición legal su presidenta quien ostenta la representación legal de la misma", concluyendo que "quien debe ostentar la representación en la Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez por la ELA de El Torno debe ser quien ostente la presidencia, no pudiendo la Junta Vecinal nombrar a ningún otro representante, ya que ello es competencia exclusiva de su presidenta. Por lo tanto, no se ajusta a derecho la destitución de ésta por su Junta Vecinal, como representante de la ELA de El Torno en el GDR".

Según Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz del Grupo Municipal de IU, "vuelve a quedar de manifiesto que son unos incompetentes, incapaces de entender cuáles son sus atribuciones, que usan la Junta Vecinal como si fuera el patio de un colegio, sin ni siquiera preocuparse de cumplir con la legislación vigente".

IU Jerez asegura que no va a permitir "que intenten apropiarse del Ayuntamiento de la ELA quienes no se presentaron a las elecciones. Y menos para satisfacer sus intereses de partido o beneficiarse personalmente con ello, algo que según sospecha esta organización política está empezando a ocurrir con los socialistas de El Torno". Es por ello que Izquierda Unida advierte que exigirá "informes de todas aquellas actuaciones que los vocales de la Junta Vecinal intenten imponer al Ayuntamiento de la ELA" y adoptará "las medidas oportunas para depurar las debidas responsabilidades por aquellas que sean contrarias a la legalidad, poniendo en manos de la Justicia cualquier actuación que pueda ser constitutiva de delito por parte de cualquiera de los vocales", concluye el comunicado de Izquierda Unida.