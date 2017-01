Los jueces ya aplican la nueva doctrina europea referente a las cláusulas suelo

El letrado jerezano Ramón Caballero Otaolaurruchi ha sido uno de los primeros en conseguir una sentencia favorable a los intereses de su cliente a raíz de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Tjue) referente a las cláusulas suelo. Un juzgado de la localidad de Rota ha dictaminado que la limitación del interés variable de la hipoteca de la propietaria I. R. S. contraviene el principio de transparencia a la que obliga la legislación europea, con lo que ese 'suelo' de intereses resulta abusivo. En este sentido, es una de las primeras demandas estimadas a nivel nacional en base a este nuevo criterio jurisprudencial.

La sentencia del Juzgado de Rota está fechada a 29 de diciembre de 2016, tan sólo una semana después de que se conociera el fallo del tribunal europeo. "Para determinar su posible carácter abusivo", señala el escrito, "hay que acudir a la forma en que se negoció". Y, así, "aplicando la jurisprudencia, el alcance de las cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo". La sentencia señala de forma concluyente que "la abusividad de la cláusula queda reforzada en tanto que supone un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, pues no se determina un reparto real del riesgo de la variación del tipo de interés". Esto implica, entre otras cosas, que no es justo desde un punto de vista contractual imponer un interés mínimo sin explicar sus consecuencias y sin que la entidad otorgante de la hipoteca asuma un 'riesgo' paralelo con la asunción de una cláusula máxima, de 'techo' de intereses.

En declaraciones a este periódico, el abogado Ramón Caballero Otaolarruchi cree que a través de la sentencia del juzgado de Primera Instancia de Rota los ciudadanos pueden comprobar que "la sentencia del Tribunal Europeo es aplicable de inmediato. No es una ficción, ya se da en los juzgados". Asimismo, recuerda que "según la entidad bancaria con la que se tenga la hipoteca, muchos casos prescribirán el 9 de mayo de 2017 para eliminar la cláusula suelo", por lo que anima a los afectados a que no se demoren y se asesoren sobre su propia situación.