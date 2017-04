Habrá autobuses urbanos al circuito durante el próximo fin de semana

Un año más, habrá autobuses urbanos que conectarán la ciudad con el circuito durante los días de Gran Premio. La línea partirá de la plaza de las Angustias. La línea tendrá paradas en la rotonda del Minotauro, Paseo de Las Delicias, carretera de Cortes y barriada La Pita. El recorrido de vuelta será idéntico y a la inversa en cada parada.

El viernes día 5, el servicio estará disponible entre las tres y media de la tarde y las once y media de la noche; el sábado entre las nueve de la mañana y las once y media de la noche; y el domingo entre las siete de la mañana y las seis de la tarde. No obstante, los horarios previstos pueden verse alterados debido al dispositivo de tráfico del evento, principalmente el domingo al mediodía y por la tarde.

En cuanto a las tarifas, será válido cualquier billete o tarjeta vigente de los autobuses urbanos en vigor, incluida la tarjeta escolar gratuita y la tarjeta joven menor de 30 años. Del mismo modo, se podrá utilizar el billete univiaje, que no sufre incremento en el precio, y cuyo coste es de 1,10 euros.