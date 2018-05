Los ayuntamientos de Jerez y Sevilla acuerdan que sus ferias no coincidan

La polémica llegó a su fin: Las ferias de Jerez y Sevilla no se solaparán como se temía desde la capital hispalense. Así lo confirmaron ayer los alcaldes de ambas ciudades tras haber acordado fechas distintas para ambos eventos. El problema se debía a que la celebración tardía de la Semana Santa del año próximo, que finalizará el 21 de abril, había provocado un debate en Sevilla sobre la fecha en la que debía empezar la Feria de 2019. A pesar de que tradicionalmente se celebra en abril, desde el Ayuntamiento sevillano se había apuntado que lo ideal es que dos semanas separasen la Semana Santa y la Feria, por lo que el alumbrado se retrasaría al 4 de mayo, pudiendo coincidir con la Feria del Caballo.

Tras varias semanas de dudas, el alcalde Juan Espadas anunció ayer jueves que la Feria de Sevilla de 2019 se celebrará del 4 al 11 de mayo y que Jerez adaptará las fechas de su Feria del Caballo para no coincidir con la de Sevilla. Una información que confirmó también la alcaldesa Mamen Sánchez.

En la época reciente ambas ferias se han solapado en los años 2011 y 2014

La regidora socialista explicó ayer que había mantenido conversaciones con Espadas ante la posibilidad de que ambos eventos pudieran coincidir, algo que temían los empresarios de Sevilla y que tan sólo ha ocurrido dos veces en época reciente: en 2011 y 2014.. "Yo le dije que la fecha lógicamente no la teníamos cerrada pero que Jerez siempre depende del Gran Premio", aseguró. En este punto, Sánchez detalló que durante la celebración del Mundial el pasado fin de semana pudo saber que "la fecha que se baraja provisional para el Gran Premio de Jerez del año que viene es el 5 de mayo, dependiente sólo del calendario de la Fórmula 1". Tras hablar con la organización, "yo lo único que sí pedí es que, si no era el 5 de mayo, que se intentara consultar a ver si podíamos pasarlo a abril".

Posteriormente, "hablamos el alcalde de Sevilla y yo y le dije que si el Gran Premio era el 5 de mayo, la Feria de Jerez no sería ese fin de semana pero que me quedaba consultar la Mesa de Turismo", recordó, añadiendo que Espadas le trasladó que "se sentaría también con su gente en Sevilla y decidiría". Finalmente, el alcalde sevillano hizo pública ayer la decisión final que, previamente, le comunicó a la alcaldesa.

Respecto a la celebración de la Feria de Jerez, Mamen Sánchez avanzó que "una vez que tengamos la fecha definitiva del Gran Premio, volveré a sentarme con la Mesa del Turismo para ver las dos posibilidades que, en principio, hay". La primera opción sería que diera comienzo al sábado 11 de mayo, el mismo día que finaliza la de Sevilla. "Podría ser buena fecha porque tenemos ahí otro día 15 de mayo que es festivo en Madrid", apuntó Mamen Sánchez. La segunda opción sería celebrar la Feria del Caballo a partir del sábado 18 de mayo. "Es verdad que el año que viene no hay problema con El Rocío y el problema lo ha tenido Sevilla porque la Semana Santa es tan tardía que se ha tenido que meter al final en mayo", puntualizó Sánchez.

En este punto, reconoció que es siempre es bueno que los alcaldes hablen para que este tipo de eventos no coincidan. Además, desveló que, tras conocerse ayer la fecha de la Feria de Sevilla, "me han llamado ayuntamientos de la provincia de Cádiz también para saber cuál iba a ser la fecha de Jerez porque ellos tienen que poner su feria. El año pasado también me llamó El Puerto y Rota, fundamentalmente, que son las que coinciden más cerca de la de Jerez para saber cuál era nuestra fecha". Por ello, Mamen Sánchez insistió ayer en que será en la Mesa del Turismo en la que se decidirá la fecha más idónea para la próxima Feria. "A mí me gusta escuchar, como hemos escuchado este año, a todo el mundo", recalcó.

No obstante, hizo hincapié en que si el Gran Premio de Motociclismo se celebrase finalmente el 5 de mayo, "vendríamos de un puente de Madrid muy bueno -el 1 de mayo es el Día del Trabajador y el 2, el Día de la Comunidad de Madrid-". Además, "volveríamos a hacer como este año una campaña intensa en la comunidad de Madrid". Igualmente, en caso de que la Feria del Caballo dé comienzo el día 11 no se pisaría con Sevilla y "también tendríamos ese 15 de mayo ahí - San Isidro, patrón de la capital- para poder hacer campaña en Madrid". De hecho, Mamen Sánchez avanzó que el gobierno local quiere el próximo año presentar también la Feria en la comunidad de Madrid ya que es, tras Andalucía, "la primera comunidad autónoma que nos está aportando visitantes a lo largo de todo el año".