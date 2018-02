"Fui al calabozo por una juerga"

"Hice la 'mili' en el Regimiento de Artillería nº 15 de Cádiz. Me tocó hacer 18 meses y me sirvieron para quitarme de Jerez. Corría por entonces el año 1970 y el ambiente político estaba muy pero que muy caldeado. Allí conocí a Marcos Domecq, un buen amigo. Yo como era cabo furriel tenía acceso a la comida y él, como era de familia bodeguera, traía todo el vino que queríamos. Un día, junto a tres soldados de Jaén, nos bebimos dos cajas de fino Pando comiendo. Una juerga cuartelera en toda regla... Y nos pillaron. Curiosamente el que nos cogió fue un brigada de San Fernando al que, por cierto, le gustaba el vino más que a nosotros. Nos castigaron a los cinco con dos semanas de calabozo, pero el fino seguía entrando (sonríe)". A mí, la verdad, es que el servicio militar no me sirvió absolutamente para nada. Fue una enorme pérdida de tiempo, pero la verdad es que, como mal menor, intenté pasármelo lo mejor posible y lo conseguí, que no es poco".