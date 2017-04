Una caravana motera dará la salida a la oferta lúdica paralela al Mundial

La gran caravana del Mundial, un recorrido motero desde el circuito hasta el Mamelón, el próximo jueves a las 17 horas, dará el pistoletazo de salida a la programación lúdica paralela al Gran Premio. El cortejo de cientos de moteros, abanderado con las trece enseñas de los motoclubes jerezanos, será saludado desde el aire por la Patrulla Águila con el humo de colores de la enseña nacional. La oferta de actividades que se pone a disposición de los aficionados se presentó ayer en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa Mamen Sánchez, el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván y representantes de los 13 motoclubes de la ciudad que, a través del Consejo local del Motor, han participación en la elaboración y organización de los eventos, recogidos en un díptico que facilita que los visitantes sepan dónde pueden dirigirse tras las pruebas en el circuito.

Desde ese mismo jueves, día 4, y hasta el sábado se celebrará en la Alameda Vieja un mercadillo motero, con cinco espacios temáticos. Un primer espacio Yamaha con exposiciones de motocicletas off road y de competición, y una boutique de la marca japonesa. Una segunda zona estará ocupada por la carpa del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), donde se facilitará información de seguridad a los moteros, y donde está previsto el montaje de un simulador de accidentes de tráfico. La tercera zona temática albergará una veintena de tenderetes de camisetas, complementos y merchandising, así como de productos artesanos y de souvernirs. Un cuarto espacio acogerá la animación musical y un quinto, se empleará para exponer vehículos clásicos. El sábado el espacio estará ambientado por los grupos Midnight Train y Mirror Ball.

Una de las novedades es la organización el viernes día 5 y el sábado 6 de una pasarela de moda motera, que se llevará a cabo en la esquina de la calle Larga con Cristina frente a Los Claustros.

De viernes a domingo habrá además una exposición de motos clásicas con alrededor de 80 motocicletas en Los Claustros, donde la entrada será libre.

A estas actividades que tendrán como escenario el centro se suma la programación de los motoclubes. Así el Club CBR 1000F ofrece el viernes, a las 13 horas, una bienvenida motera con paellada y mercadillo en la Venta Caulina (carretera de Arcos km.1,5). El Club Motero Sin Gasolina elaborará el sábado a las 12.30, una paella para mil personas en la terraza Blue Monkey en la calle Amianto. Por su parte, el Club Motero Cerdos Ibéricos, pondrá en marcha el viernes, a las 20.30 horas, el IX Evento Caníbal en la avenida Lola Flores. Por último el motoclub Cherokee Jerez organizará el viernes y el sábado la bienvenida motera con una fiesta de los años 80 en su sede de la calle Algaida (polígono industrial Oeste).

La alcaldesa consideró que se trata de una oferta "atractiva" teniendo en cuenta que "se ha hecho casi sin dinero y que es el primer año que se pone en marcha". No obstante, dijo que "no es algo improvisado sino fruto de muchos meses de trabajo, y por primera vez de un foro de participación que ha conseguido aunar esfuerzos para presentar una oferta de actividades consensuada entre el Ayuntamiento y los motoclubes jerezanos". Aseguró además que es "una alianza duradera, que queremos llevarla a cabo no sólo en el Gran Premio sino también alrededor de otros acontecimientos y no sólo del circuito".

El presidente de la Federación de Motoclubes Jerezanos, Antonio Rosado, indicó que una de las inquietudes tanto de la federación como de los clubes ha sido la pérdida tan importante de personas que se quedaban en Jerez durante el Gran Premio, y que optaron por irse a otras localidades "porque aquí no había atractivo y se hicieron cosas que en un momento determinado no fueron las más bonitas. Ahora nos hemos propuesto recuperar poco a poco a esas personas con actos atractivos que han organizado los distintos motoclubes". En el mismo sentido, el secretario de la Federación, José Hermosín, afirmó que "vamos a mil por mil por esta programación y esperamos demostrarlo. Estas actividades son fruto del trabajo de ir todos los motoclubes a una, coordinados a través del Consejo del Motor. Ha sido complicado porque partíamos de un presupuesto cero y gracias a la colaboración que hemos tenido de las empresas del sector del motor".

Galván agradeció la implicación de todos los motoclubes y señaló que todas las partes "hemos puesto la pasión que le tenemos al mundo del motor y a nuestra ciudad y eso ha hecho que por primera vez nos hayamos puesto de acuerdo en una serie de actividades". Agregó que esto es un punto de partida "para recuperar la esencia motera en nuestra ciudad. De hecho pasado el Gran Premio nos vamos a volver a sentar para preparar actividades de cara a la Superbikes y a otras pruebas de competición".

Por otro lado, en el folleto que recoge la programación se hace una referencia a la campaña 'Yo también digo No a los Guardarraíles Asesinos', a la que se ha sumado el Ayuntamiento y los clubes, con el fin de demandar una dotación en los Presupuestos del Estado en materia de seguridad vial.