La 'categoría inmigrante' en los medios se analiza en la Semana de la Pobreza de Cáritas

En esta undécima edición, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez enmarca la Semana de la Pobreza y Exclusión con el título '¿Y ahora qué? Una valla al final del camino'. Cristóbal Mora, responsable del departamento de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana, presentó ayer a Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, protagonista de la segunda jornada del ciclo.

Estrada Villaseñor explicó que "se está produciendo un cambio social importante, en el que la información se está moviendo de forma distinta, en muchos casos unidireccional y es muy complicado que exista una respuesta directa por parte de la persona hacia el medio de comunicación". Aun así, también quiso incidir en que "los periodistas y los medios de comunicación pertenecen a la sociedad, no están excluidos y por ello, transmiten ese imaginario colectivo que como sociedad creamos todos los días".

También destacó varios tipos de discursos en torno a la realidad de la migración, haciendo hincapié en que "esta gama de discursos se ve reflejada de manera variopinta y distinta, dependiendo de las líneas editoriales, en los diferentes medios de comunicación". De este modo, subrayó que entre el solidario, "que está a favor del inmigrante" o el funcionalista que apuesta por los migrantes "como mano de obra, así como el desconfiado que defiende su presencia pero aclarando que son personas distintas que nos producen inseguridad". Finalmente, definió el discurso excluyente, "que rechaza a las personas inmigrantes totalmente y les excluye de todo tipo de participación en la sociedad, sea servicios sociales o sanidad".

En relación a las redes sociales, también se refirió a una burbuja, explicando que "somos libres de seguir a determinadas personas o cuentas, y no a otras, pero es un peligro porque nos aislamos de todo el resto de información, no tenemos el cuadro completo". Finalmente llamó a un papel activo de la ciudadanía añadiendo que "hay que estar más informados y asumir ese compromiso como sociedad de abrirnos a la oportunidad de digerir toda la información que se nos ofrece, ya que nos ayudará a entender que las personas migrantes o refugiadas tienen dignidad y no están obligadas a aceptar lo último que esta sociedad les puede dar".