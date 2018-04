"El comentario racista existe y a un paso está el discurso del odio"

El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que rememora el Congreso Mundial gitano celebrado en Londres en 1971 en el que se instituyeron la bandera y el himno gitanos, "símbolos de una identidad con una historia y cultura propia". La Fundación Secretariado Gitano subraya con motivo de esta efeméride que "gran parte de los gitanos y gitanas siguen viviendo situaciones de grave desigualdad, exclusión y segregación, respecto al conjunto de la ciudadanía; continúan siendo el grupo social más rechazado y discriminado".

La Fundación no sólo tiene cerca esta fecha especial, sino que recientemente el pleno municipal se ha sumado a la campaña 'Partir de Cero' promovida por la entidad, "compartiendo sus principios inspiradores, sus contenidos y sus objetivos en pro de la lucha contra la discriminación y la desigualdad de la que puedan ser objeto el pueblo gitano". Esta campaña se lanzó el pasado mes de diciembre en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid, dentro de un ciclo de campañas de sensibilización en defensa del derecho a la No Discriminación de las personas gitanas. "Muchas personas gitanas sufren una discriminación y una desigualdad en el ejercicio de derechos esenciales como; el derecho a la educación, al empleo o a la vivienda. El fuerte rechazo social deriva en numerosas prácticas discriminatorias que frenan los derechos y lastran la igualdad de la comunidad gitana", remarcan desde la Fundación. 'Partir de Cero' es una campaña para sensibilizar sobre los efectos de la discriminación en la vida de las personas gitanas, que impide que tengan las mismas oportunidades que los demás. "Partimos de la idea de que la discriminación pone a quien la sufre en una posición de desventaja. En teoría todos 'partimos de cero' con las mismas oportunidades para construir nuestras vidas. Pero en realidad, las personas gitanas empiezan desde más abajo por la percepción negativa, el rechazo generalizado y la discriminación que sufren", subrayan.

La entidad alerta de que hay colegios con un alto porcentaje de gitanos y que el nivel es menor

Felipa Medrano, psicóloga y técnico de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano en la ciudad, declara que "no se han roto todas las barreras ni mucho menos, a pesar de que se ha avanzado mucho. De Despeñaperros para abajo parece todo más fácil, pero la discriminación existe, es real". Medrano reconoce que la comunidad gitana se encuentra con problemas "a la hora de alquilar una vivienda o acceder a un puesto de trabajo. La imagen social que tenemos desencadena en discriminación y en conductas de desigualdad. Y si rascáramos un poco más, saldrían muchas más cosas". Un informe de la Fundación sobre la educación en la juventud gitana desvela que el 64% del alumnado gitano de entre 16 y 24 no concluye los estudios obligatorios frente al 13% del conjunto del alumnado. "Hay muchos colegios, también en Jerez, en el que hay un importante porcentaje de comunidad gitana y el nivel educativo es menor. ¿Por qué? Porque no se cree en esta comunidad y claro, cuando esos alumnos acceden a otros niveles y ven que no llegan, entra la frustración y al final el abandono", relata Medrano.

A la sede jerezana de la Fundación acuden "muchos niños" de 14, 15 y 16 años, que no quieren continuar con sus estudios porque "no se ven apoyados, ni tienen referentes". "Desde nuestros programas intentamos promocionar e incentivar a estos jóvenes, e incluso damos clases de refuerzo y talleres para que sientan un vínculo", informa la técnico.

Para combatir la discriminación, la Fundación a través de 'Partir de Cero' propone: que la garantía del derecho fundamental a la Igualdad sea una prioridad en todas las agendas políticas; mayor protección de los poderes públicos al derecho fundamental a la igualdad y la dignidad, incluyendo una protección eficaz de las víctimas de discriminación; desarrollo de acciones positivas para empoderar a las víctimas para que denuncien y acciones específicas para promover la lucha contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres gitanas; impulsar la coordinación y la actuación de los mecanismos públicos de defensa de derechos (inspecciones de trabajo, inspecciones educativas, de consumidores...); impulsar acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad para conseguir un mayor reproche social ante los actos flagrantes de antigitanismo; mayor prevención, formación y sensibilización social para romper con estereotipos y prejuicios que sustentan la discriminación.

"El comentario racista existe y sólo hay un paso para el discurso del odio. Con esta campaña pretendemos ir poniendo medidas para erradicar la discriminación", concluye Medrano.