Aún faltan aspectos por mejorar

"El asunto de la redefinición de la Carrera Oficial, yo creo que sí, por lo que tengo entendido y avanzado. Probablemente la haya, aunque no sé si será de mucho calado, poco o medio, pero con un objetivo: que sea mejor, que sea mucho mejor". Francisco Camas se expresó ayer así en rueda de prensa para dejar claro que el próximo año se podría cambiar el recorrido de la Carrera Oficial por las que hacen estación de penitencia las diferentes hermandades en Semana Santa. Esto lo corroboró posteriormente a este medio Dionisio Díaz, presidente de la Unión de Hermandades, quien afirmó: "Vamos a estudiar la carrera, la demanda de palcos y demás y luego plantearemos mantenerla o cambiarla. Existe la posibilidad de que se pueda cambiar".

Díaz dejó claro que todo está pendiente de lo que se saque en claro del estudio, aunque no se espera que se amplía -ya es lo suficientemente larga con 1.4 kilómetros-, ni que se acorte -se ha cubierto prácticamente la oferta de palcos este año-. En todo caso, la remodelación llegará para cambiar la altura de algunos de estos elementos en la plaza del Arenal, donde impiden la visibilidad y no se han vendido algunas de las plazas disponibles. Díaz dejaba claro: "Ampliar no creo, sería intentar mejorar algunos problemas que hay de paso de peatones, eliminar altura...".

Coincidía el presidente de la Unión de Hermandades con lo dicho por la mañana por el propio Camas, que había expresado por la mañana en rueda de prensa: "Habrá que mejorar la regulación de los pasos de peatones, que son 7. Habrá que regular el de Bizcocheros".

Por último, aunque el desmontaje de palcos está siendo rápido, ayer se registraron algunos problemas. El buen ritmo al que se están quitando el mobiliario desde el Sábado Santo permitió que José Antonio Díaz estipulará para hoy la apertura de las calles "Honda y Larga al tráfico rodado". No obstante, el tráfico volvía prácticamente a la normalidad a eso de las 13 horas.

Esta modificación de lo estipulado en un principio se debía a la llamada del responsable de Interpárking, que vio como su negocio de la calle Larga quedaba incomunicado durante un par de horas. Desde la empresa que gestiona el aparcamiento se hizo hincapié a que este percance se produjo por la "falta de organización" y se mostraban comprensivos: "Entiendo que se corte para realizar el desmontaje, pero el gran problema ha sido que se ha cortado tanto en Aladro como Cristina y Honda".