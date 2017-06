"La gente feliz vive mejor y tiene más salud neurológica y física"

"La felicidad consiste en haber superado las heridas del pasado, vivir instalado de manera equilibrada en el presente y mirar con ilusión al futuro". Con estas afirmaciones explicó ayer la psiquiatra Marian Rojas-Estapé su visión de algo tan deseado como la felicidad. Lo hizo durante la conferencia ('Ser feliz: Cómo gestionar las emociones') realizada en las bodegas Marqués del Real Tesoro, un acto que sirvió para clausurar las actividades de padres de los colegios Grazalema y Guadalete, del grupo Attendis.

Rojas-Estapé defiende que "la gente feliz vive mejor, tiene mejor salud, y tanto sus neuronas como su físico y su genética es mejor y más saludable en las personas felices".

La psiquiatra considera que los estados de estrés, de supervivencia o de ansiedad generan en el organismo una hormona denominada cortisol "que de forma crónica induce cambios en el cuerpo, físicos, psicológicos y de comportamiento. A nivel físico puede provocar caída del pelo o problemas gastrointestinales y musculares; a nivel psicológico, problemas de sueño, irritabilidad, ansiedad o depresión, y de comportamiento, te aisla, pierdes la concentración o te produce apatía".

¿Y cómo se reduce ese cortisol? En opinión de Marian Rojas-Estapé, el equilibrio hormonal se consigue "con ejercicio físico, con la práctica de pensamientos positivos, con técnicas de meditación y la oración, según el caso, sabiendo manejar a las personas tóxicas del entorno, es decir, acercándonos a las persona vitamina, que estimulan a la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad, y el omega 3, cuyo consumo regular provoca, según estudios, que haya menos probabilidad de demencia. No hay que olvidar que en el año 2050 se estima que haya 135 millones de personas con demencia, de las cuales el 60% de ellas tiene Alzheimer".

Entre sus recomendaciones para saber manejar las emociones está "por encima de todo, el conocerse a sí mismo, si no sabes quién eres no podrás superarte", "evitar el perfeccionismo y la excesiva autocrítica, que es una fuente constante de ansiedad", "fijarse metas y objetivos, porque como decía Séneca 'no existe viento favorable para quién no sabe dónde va'", "trabajar la voluntad, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente", "asertividad, es decir, un equilibrio en tomar decisiones", "inteligencia emocional, aprender a ponerte en el lugar del otro", y "la última, educar en el optimismo".