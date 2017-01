"Hay gente que sabe quién atropelló a mi hijo y no lo dice"

Manuel cruzaba hace un mes el final de la estrecha calle Panes, en Federico Mayo, detrás de su hermano de 11 años en dirección a la casa de su vecino de en frente, al que quería venderle unas papeletas de Navidad con la que comprarse unos patines. Por un par de segundos, no más, fue el pequeños, de 7 años, el que fue atropellado. Los testigos del suceso señalarían poco después que un primer coche le golpeó y el segundo le pasó por encima. Si hubiesen cruzado ese par de segundos antes, quien habría acabado pasando las Navidades en una silla de ruedas escayolado hasta la cintura y aquejado de dolores habría sido el mayor de los hijos de Lorena Moreno. Y si Manuel hubiese cruzado medio segundo más tarde, en lugar de destrozarse los huesos de la pierna de la derecha, podría haber sido arrollado completamente.

Un mes después, se intuye a un Manuel impaciente por bajarse de la silla. Ya se ha hecho parcialmente a ella y demuestra cierta destreza cuando, por ejemplo, insiste en dar leves golpes en el tobillo de quien entrevista a su madre. "Ahora hace el día en el sofá porque los cuartos los tengo en la planta de arriba, lo saco lo que puedo. Lo llevé a la cabalgata de Reyes porque al fin y al cabo es un niño", cuenta la madre, que en este mes en el que Manuel no puede ni ir al colegio se ha convertido en su principal valedera. "Imagínate así las ganas de Navidades que teníamos", dice con aire triste Lorena. "Empiezo a trabajar a finales de febrero, a ver cómo lo hacemos entonces. Por ahora no va al colegio porque nadie lo podría llevar al baño. El curso (segundo de Primaria), ahora mismo, parece que lo tiene perdido y no sabemos si tendrá que repetir".

Antes de que finalice el mes de enero, Manuel será operado para proceder a la extracción de las agujas de corrección de la tibia. "Lo más complicado va a ser el peroné, aunque en teoría dicen los médicos que se va a ir colocando a la vez que la tibia. Hasta que no empecemos la rehabilitación no sabremos si le quedarán secuelas al caminar". Luego llegará la retirada de la escayola que exhibe desde el ombligo hasta la punta del pie derecho. Además, tiene evidentes cicatrices en la cara, en el cuero cabelludo y en la espalda. Bajo la escayola también tiene abrasiones. Durante unos minutos perdió la consciencia. "Salí de casa, lo vi tirado en un charco de sangre y no se despertaba, pensé que me lo habían matado", recuerda su madre. La lesión más peligrosa fue el hematoma pulmonar surgido tras la colisión que le desplazó varios metros en la carretera, pero se recuperó y una semana después había recibido el alta.

Desde que tuvo lugar el atropello se ha especulado con que los dos coches que circulaban estuvieran realizando una carrera. Inciden en ello algunos testigos que explican que los vehículos iban muy rápido por una calle a la que el sentido común exige una marcha de no más de 20 kilómetros por hora. Si fue debido a una carrera ilegal o no resulta dentro de todo lo que pasó una cuestión casi secundaria. Lo más grave que ocurrió aquel día de inicios de diciembre en Federico Mayo fue que los dos vehículos se dieron a la fuga. Eran conscientes de que le habían golpeado, en vista sobre todo de que salieron a toda velocidad de la zona circulando por varias calles en sentido prohibido. Tardaron segundos en esfumarse, aunque de forma 'escandalosa' y se encontraron a muchas personas en su huida, ya que rondaban las ocho de la tarde.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario, pero la familia no sabe nada de si se ha avanzado en la investigación para encontrar a los autores del atropello. "Yo creo que hay gente que sabe quién lo hizo pero que tiene miedo de hablar por si toman represalias", dice la madre. La Policía se ha estado interesando por la evolución del menor. "Tanto ellos como nuestro abogado, Miguel Verdún, se han portado muy bien con nosotros. El despacho se está haciendo cargo de los gastos que tenemos ahora". Actualmente, al no haberse encontrado a responsables, la indemnización correría a cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros. Entre otros, se hará cargo por ahora de la terapia en el instituto Charbel, que se dedica al campo neurológico y que persigue descartar cualquier tipo de lesión derivada del gran golpe que sufrió.

La abuela de Manuel, Amalia Infantes, ha salido en más de una ocasión a buscar matrículas por varias zonas de Jerez siguiendo las pocas referencias existentes de las características de los vehículos que cometieron el atropello. "Yo te digo que esos coches los han quitado de en medio". Ella cree que los conductores deben conocer la zona. "Son de por aquí, salieron contramano pero sabían por dónde tenían que hacerlo. En El Chicle acaban pasando pocas cosas, se conduce muy mal. En la calle de mi hija no hay ni un paso de peatones ni ninguna señal en muchísimos metros. Hay carreras y la gente no respeta las señales. EL Chicle es mucho Chicle".

En ese sentido, Lorena Moreno opina que "se dieron a la fuga porque no sabrían con qué familia habían dado, podría haber sido una peligrosa". E Infantes añade que "si en vez de en esta calle hubieran atropellado a otro niño de la calle Z (como se conoce a la calle Zahara, una de las más conflictivas de la ciudad), como parecía que le habían matado, a los que lo hicieron los habrían matado allí mismo. Eso es así en la calle Z y lo sé porque es donde yo vivo".

Aunque le queda por delante al menos una operación en la pierna y muchos meses de rehabilitación que no garantizan todavía una total recuperación, los Reyes Magos cumplieron el deseo de Manuel de tener unos patines. Tardará meses en calzárselos, pero sus ganas por hacer una vida normal pondrán el resto para que todo se quede en un susto. Lorena pide que se haga Justicia y que se dé con los autores. "Que la gente hable, porque le pasó a mi niño pero podría haber sido el de otro".