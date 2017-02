El gobierno local asegura que plantará 3.000 árboles durante su mandato

La Asociación 'Amigos del Jerez de los árboles', que preside Cayetano Fernández, ha mantenido un encuentro con el teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, con motivo de la reunión técnica de planificación del 'Plan de Arbolado 2017', a la que han asistido asimismo técnicos municipales de Medio Ambiente e Infraestructuras, así como Manuel López y José Antonio Romero, en representación de la concesionaria Elsan. La citada asociación tomará parte, por invitación del teniente de alcaldesa, en las reuniones de planificación del Plan, que serán semanales y periódicas desde el próximo 9 de febrero.

Cabe recordar que ya durante 2016 el gobierno local, a través de Medio Ambiente, impulsó la plantación de casi 800 árboles en toda la ciudad, siendo principalmente la Laguna de Torrox, con 400 unidades, el lugar con mayor nueva población arbórea.

Díaz destacó que durante el presente mandato "este gobierno local se ha marcado el objetivo de plantar 3.000 árboles, cambiando así la tendencia que desde hacía unos años venía produciéndose en la ciudad. Es, con hechos demostrables, una de las señas de identidad de nuestro gobierno".

En cuanto a las próximas actuaciones en este sentido, Díaz ha manifestado que el gobierno local "tiene el objetivo y el compromiso de seguir potenciando el 'pulmón verde' de Torrox y de seguir actuando en los barrios donde más falta hace. Por ello, la Asociación 'Amigos del Jerez de los árboles', dada su colaboración continua con Medio Ambiente, pasa a formar parte de la comisión de trabajo del Plan de Arbolado 2017. Sus aportaciones y colaboración son muy importantes para desarrollar un plan que cubra las prioridades de renovación de árboles y de nuevas plantaciones de especies 'no agresivas' con el acerado".

En el transcurso de la reunión se ha avanzado en la coordinación de actuaciones para la plantación, a partir de marzo, de 500 nuevos árboles en la Laguna de Torrox por parte de Elsan, así como de 25 naranjos en la avenida José Cádiz Salvatierra. Igualmente, el Ayuntamiento potenciará la ubicación de nuevos árboles en las calles Velázquez y doctor Marañón de San Benito.

Una de las actuaciones principales proyectadas para el presente año, junto a la mencionada de Torrox, será la renovación de árboles a partir de marzo en la avenida Juan Carlos I y avenida Fernando Portillo hasta llegar al complejo deportivo 'La Granja'. Esta plantación también conllevará la mejora de los alcorques que se encuentran deteriorados y que provocan desnivel en el acerado. Los operarios que formen parte de los 'Planes de Empleo' impulsados por la Junta de Andalucía, a partir de abril, reforzarán los trabajos en este sentido.

Por otro lado, se ha planteado la creación de nuevos alcorques más amplios y que dispongan de un canal de riego de PVC con la finalidad de que las raíces no se expandan en horizontal en el subsuelo originando roturas de aceras, sino que se proyecten en vertical más profundamente. "Aunque la decisión consensuada es la plantación de especies 'no agresivas' con el acerado, vamos a estudiar la mejora de los alcorques con un sistema de riego 'no expansivo' que proyecte la raíz hacia más abajo, para minimizar el riesgo de rotura en las aceras con el paso de los años", indicó Díaz.