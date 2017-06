El gobierno confía en aprobar el presupuesto municipal este jueves en pleno

El gobierno local tratará de llevar al pleno municipal del próximo jueves el presupuesto municipal de este año para que pueda entrar en vigor en las próximas semanas. La Delegación de Economía trabaja a contrarreloj para hacer los cambios reclamados por el Ministerio de Hacienda tras la respuesta positiva recibida el pasado jueves que le da vía libre a la previsión contable de este año.

Uno de los requisitos que exige es que se congelen unos 3,2 millones de euros en ingresos por algunos tributos municipales que podrán estar disponibles conforme se avance en el cumplimiento de las previsiones. Esto supone que, mientras no esté disponible esta cuantía crediticia, no podrá destinarse a un gasto por lo que también se tiene que dejar en 'stand by' algunas partidas. Esta mañana, la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el delegado de Economía, Santiago Galván, esbozaron los gastos que se quedarán a la espera de la evolución de los ingresos. Para elegirlos, el criterio seguido es que ya se tiene la certeza de que este año no darán tiempo a ejecutarse total o parcialmente por lo que se entiende que se puede hacer esa reserva del crédito para, de este modo, cumplir con la exigencia de Hacienda.

Entre ellas se encuentra la transferencia de unos 500.000 euros prevista para la empresa municipal Comujesa para la adquisición de autobuses. El ejecutivo sostiene que no será hasta el año próximo cuando haya que empezar a pagar los nuevos vehículos ya que en unos meses se iniciará el proceso para elegir la empresa que lo suministrará. Lo mismo ocurre con el concurso de 20 plazas de funcionarios previsto para el último tercio del año. Se estima que la toma de posesión de estos empleados no será hasta el año próximo por lo que se considera que se puede dejar como indisponible la partida que cubre este gasto durante este año. Y lo mismo se hará con algo más de un millón de euros en productividades a la plantilla. No obstante, estas medidas no cubren los 3,2 millones que debe reducirse el capítulo de gasto por lo que se siguen buscando medidas para tratar de cubrir los 500.000 euros pendientes y terminar de cuadrar la previsión contable.

Mientras tanto, para dotar de presupuesto a las devoluciones de subvenciones que tiene que realizar el Ayuntamiento —este año se deben presupuestar unos 2,1 millones de euros, según un informe de la Intervención Municipal—. El gobierno local prevé cubrirlo con una mejora de los ingresos previstas con la venta de inmuebles municipales y una mejora de la recaudación de algunas tasas. La alcaldesa, en su intervención, volvió a cargar contra el anterior gobierno al afirmar que el presupuesto de este año dará “soluciones a marrones de la gestión del PP”. Asimismo, destacó que se ha realizado un esfuerzo importante en reducir las facturas sin consignación presupuestaria (se ha reducido en 46 millones).