El gobierno defiende al interventor municipal: "Su trabajo es impecable"

Mientras el Partido Popular volvió a responder ayer a las críticas a su gestión económica señalando que "los técnicos municipales del ayuntamiento descubren las mentiras del PSOE con las cuentas municipales". "Es muy significativo que los técnicos municipales afeen al PSOE que hayan querido tapar la falta de trabajo del Gobierno socialista tras no presentar las cuentas en los últimos tres años trasladándoles la responsabilidad a ellos", añadió.

En el ámbito presupuestario hizo mención de su participación en la liquidación del ejercicio 2015, la elaboración de los presupuestos de 2016 y 2017 así como su trabajo en las cuentas generales de 2014 y 2015. "A toda esta labor contable de Intervención, se añade la elaboración de informes de anomalías de ingresos, nunca hechos, el establecimiento del procedimiento completo de fiscalización de la contratación y pliegos, que no se hacía", agregó. También alabó su gestión en el plan de ajuste, en los trabajos de contabilización de la nómina municipal, entre otros. Para acabar, el gobierno sentenció: "Será que a algunos no les interesa que el Ayuntamiento cuente con un interventor riguroso y con plena dedicación a sus funciones".

Siguiendo en esta línea, afirmó que "el interventor se ha encargado de actualizar la información, nunca hecha, al Tribunal de Cuentas en la plataforma de Rendición de Cuentas y ha enviado los datos a dicha plataforma de reparos, algo que esta ahora que no se había realizado hasta su llegada". "Ha puesto al día la contabilidad, ha modificado y ha reglamentado varios procedimientos, además de cumplimentar decenas de requerimientos del Ministerio de Hacienda, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas", agregó.

En cambio, el ejecutivo no solo cerró filas en torno a la labor del actual interventor -al respecto dijo que "a la pregunta de qué ha hecho el interventor, la respuesta está recogida en su propio trabajo diario ininterrumpido a lo largo de este año y medio"- sino que, por sus afirmaciones, cuestionó la labor técnica precedente a la llegada del alto funcionario, que se produjo en el verano del año pasado. Así, haciendo un recorrido por la labor del actual interventor apuntó en el comunicado que se ha encargado de "corregir los errores de envío de datos al Ministerio de Hacienda y Función Pública efectuados en años anteriores" y de "poner al día al Ayuntamiento de Jerez en el envío de toda la documentación requerida".

El gobierno local salió ayer en defensa del interventor municipal tras las críticas a nivel técnico en los dos informes que elaboró sobre las cuentas generales del Ayuntamiento de los ejercicios 2014 y 2015 donde cuestiona el proceso de absorción de empresas municipales deficitarias. En un comunicado, el ejecutivo muestra "su apoyo al trabajo" del actual interventor y "rechaza la puesta en duda de su labor". En este sentido, señaló: "Que las sociedades en cuestión se integraron en el Ayuntamiento por el Gobierno del PP sin previamente aprobar ni auditar sus Cuentas es un hecho. No es de recibo que se pretenda desviar la atención de este hecho indiscutible".

"Todos los expedientes están en el archivo de la Secretaría"

Este medio ha continuado hablando con técnicos que, directa o indirectamente, participaron en el proceso de integración de las empresas municipales deficitiarias que se hizo entre 2014 y 2015. Y al igual que se publicaba en la edición de ayer, estos muestran su estupefacción por las críticas que realiza el interventor municipal al trabajo técnico realizado previamente. De hecho, insisten en respaldar su labor y en reafirmar que todo se hizo con los informes correspondientes. No en vano, estas fuentes apuntaron que toda la documentación que elaboraron los distintos debe encontrarse a disposición de cualquier empleado municipal y cualquier ciudadano en los archivos de la Secretaría Municipal. El interventor había señalado en su informe de que "no se conoce" de que se "adoptaran" criterios técnicos para ejecutar la integración de empresas y "no consta que hubiera informes previos de la Intervención" o de auditorías o revisiones contables de las entidades disueltas.