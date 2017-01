El gobierno plantea no permitir más monumentos religiosos en la calle

El gobierno local quiere abrir un debate sobre la colocación de nuevos monumentos de carácter religioso en la vía pública. La propuesta no afectaría a las ya existentes pero sí se quiere analizar la idoneidad de que el número se amplíe. Para empezar, no se dará licencia para instalar una imagen mariana que se había proyectado en una rotonda situada frente al colegio Montealto hasta que no haya un consenso entre todos los grupos. El anuncio fue realizado por el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, en contestación a una interpelación realizada por el PP en el pleno celebrado ayer sobre la iniciativa promovida por este centro para colocar un monumento dedicado a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Un grupo vinculado a la institución educativa inició los trámites para obtener la correspondiente licencia pero el expediente aún no se ha resuelto, aunque el edil avanzó que no se concederá la autorización.

Camas argumentó la negativa en la necesidad de abrir el debate sobre este tipo de exornos en la vía pública alegando que es un tema que "está en la sociedad". Negó que este debate tenga connotaciones ideológicas, tal y como le reprochó el PP, sino que lo encuadró dentro de la "ética ciudadana y moral". Para ello, apuntó que se constituirá una comisión, a la que se invitarán a los grupos políticos, para abordar este asunto. El delegado de Urbanismo dijo al respecto: "Voy a convocar a que formulemos a ver si en los espacios públicos de Jerez son susceptibles o merecedores de que las imágenes religiosas tengan presencia". El edil incidió en que no está "en contra" de la propuesta para esta rotonda pero que, en su condición de responsable municipal, tiene que "atender" un debate que asegura que hay en determinados sectores, "incluso católicos" que consideran que "el uso de la rotonda no es el más adecuado para una imagen divina". "Tengo que atender también otras inquietudes", justificó.

En cambio, para el PP hay motivos "ideológicos" en la negativa de este expediente, según apuntó el edil Antonio Saldaña. En la sesión plenaria dijo: "Después de darles largas durante meses, el concejal viene a decir que hay motivos ideológicos para no tramitar el expediente administrativo". Fue en 2014, aprovechando el 40 aniversario del centro educativo, cuando el anterior ejecutivo del PP decidió dedicarle la rotonda situada frente al centro, en la avenida Reina Sofía (antigua circunvalación de la N-IV). Tras esto, la comunidad educativa organizó una comisión para encargar y sufragar una imagen dedicada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Con posterioridad solicitó la autorización para instalarla pero, por el momento, no ha recibido respuesta oficial de la Delegación de Urbanismo.

En un principio, el Partido Popular planteó que la propuesta sobre este monumento fuera como una proposición a abordar en el pleno con el objetivo de "obligar" a los partidos a votarla. En cambio, el gobierno local, usando el Reglamento Orgánico Municipal, la cambió por una interpelación que propicia que no haya votación y sólo tengan derecho a intervenir el grupo proponente y el ejecutivo local.