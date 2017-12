"¿Qué ha hecho el interventor municipal en año y medio?"

El informe del interventor municipal que cuestiona el proceso de integración de las empresas deficitarias entre 2014 y 2015, cuyas conclusiones fueron avanzadas el miércoles por el gobierno, ha generado bastante indignación entre los técnicos que participaron en él. De hecho, este medio ha podido contactar con algunos que muestran su enfado por los reproches -se habla de "anomalías" en la absorción de estas sociedades- al entender que se está poniendo en duda la labor que hicieron en este complejo procedimiento. "Es un informe lleno de impresiones personales que no están basadas en fundamentos jurídicos", señaló uno de los técnicos a este periódico. No fueron estas las únicas voces críticas ya que el sindicato CSIF acusó al alto funcionario de "desconocer" el trabajo realizado previamente por estos empleados y de no haberse "molestado en preguntar".

El interventor municipal no hace en ningún momento mención del concepto de "irregularidades contables", un calificativo que sí utilizó el gobierno local en su comparecencia en la jornada del miércoles para criticar la gestión económica del PP. Sí asegura, en cambio, de que las cuentas tienen "significativas limitaciones" que impiden conocer el estado contable real de las empresas que fueron absorbidas.

Los empleados municipales consultados hacen un relato coincidente de lo ocurrido. Entre 2014 y 2015 se emprendió un proceso de integración de aquellas empresas que debían disolverse por ley ya que no tenían capacidad para revertir sus números rojos. Para ello, fueron varias áreas las que participaron, entre ellas Intervención, el Departamento de Coordinación de Alcaldía con Entidades Dependientes o Asesoría Jurídica, entre otros, para que acometieran el proceso para que el Ayuntamiento asumiera los activos y pasivos de Emusujesa (empresa municipal de suelo), Jecomusa (radiotelevisión municipal), Jereyssa (recaudación de impuestos), Jesytel (servicios informáticos), el Zoobotánico y la Escuela de Negocios. Hasta 2015, se concluyeron con éxito los trabajos de absorción del Zoo y de las mercantiles Jereyssa y Jesytel, sobre los que, precisamente, el actual interventor no hace objeciones.

Ahora bien, estos técnicos consultados aseguran que hubo un cambio "radical" a principios de este mandato. Tras la entrada en el gobierno del PSOE, buena parte de estos técnicos fue cambiada de puesto por lo que aseguran que el proceso de integración se vio notablemente "ralentizado". Mientras, a mediados del pasado año tomó posesión el actual interventor. Pero en abril de este año, siguiendo el relato de estos técnicos, el Ayuntamiento recibió un requerimiento del Tribunal de Cuentas comunicando el "inicio de una actuación de fiscalización" por la falta de rendición de cuentas de los ejercicios 2014 y 2015. Ante esto, Intervención tuvo que ponerse las pilas, tal y como se reconoce en el propio informe, estableciéndose un "calendario" para que los trabajos pudieran estar concluidos en este mes.

Así, tras conocerse el informe que da conclusión a la elaboración de las cuentas, uno de los técnicos se defiende de las críticas: "¿Cómo vamos a hacer una integración de empresas sin informes?. Los informes existen y tienen que estar en los expedientes". Por eso no dudan en cuestionar el trabajo del interventor: "¿Qué ha hecho él en este año y medio que lleva? ¿Qué ha hecho para resolver los problemas que dice que hay?", añade.

El interventor realiza objeciones al trabajo técnico realizado ya que afirma que los procesos de integración "adolecen" de un criterio de trabajo así como que "no existe constancia" de que se encargaran o realizaran auditorías o revisiones contables y "no consta" de que hubieran informes previos de la Intervención Municipal. "Todo se hizo bien y se demuestra cuando no pone reparos a las integraciones de Jereyssa y Jesytel. ¿Esas no se hicieron con criterio?", sostiene una fuente consultada. Acto seguido advierte de que en este año y medio tampoco se haya podido culminar la liquidación de otras sociedades como la Fundación Teatro Villamarta o Speed Festival.

En esta misma línea crítica con el interventor, y extendiéndola al gobierno socialista, el sindicato CSIF le reprocha que se cuestione "un trabajo que desconoce, porque no se ha molestado en preguntar a los trabajadores municipales que lo realizaron, hoy castigados, y que podrían haberle explicado el procedimiento seguido y los criterios técnicos utilizados, puesto que en los procesos de integración de entidades municipales no existe un procedimiento establecido y las auditorias no son obligatorias".

La sección sindical de CSIF califica de "vergonzoso" que el "desconocimiento voluntario por parte del interventor y del delegado de Economía se utilice para poner en duda el trabajo de empleados municipales". "Nos parece indignante esta situación, se trata de un trabajo profesional, serio y riguroso desarrollado por un amplio grupo de trabajadores municipales de diferentes áreas que no se puede convertir en objeto de juego político", concluye.

El psoe aprueba solo las cuentas.Ayer se celebró la comisión especial de cuentas donde se aprobó el dictamen que permitirá el inicio de aprobación de las cuentas de 2014 y 2015. El cierre contable de ambos ejercicios solo contó con el voto del gobierno; el resto de grupos optó por la abstención. Ahora se expondrán públicamente antes de elevarlas al Tribunal de Cuentas, tal y como marca la ley.