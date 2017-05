La mayor notaría española tiene corazón jerezano

La influencia jerezana en la capital de España es innegable. Los jerezanos, más allá de los palos que meritoriamente dominamos - vino y flamenco - en los que sólo el hecho de decir que eres de Jerez o sus contornos, te da la mayor acreditación posible como experto en la materia, tal y como estamos descubriendo a través de la ventanita de 'Km.0', ocupamos las profesiones más insospechadas: desde psicólogos, cocineros, escritores o incluso notarios.

Y es que en el número 120 del Paseo de la Castellana, - a escasos metros del Bernabéu; se encuentra la notaría con mayor movimiento de España, y esto no lo digo yo, sino que así queda recogido en el Anuario del Consejo General del Notariado. Y como ya habrán adivinado, su titular es un notario con corazón jerezano.

Se trata de Antonio Luis Reina Gutiérrez- antiguo corredor de comercio -, quien conjuntamente con su hermano Arturo -experto fiscalista de reconocido prestigio- regentan esta notaría, que emplea a más de treinta personas, donde se firman los contratos, escrituras y pólizas más importantes de este país.

Aunque ceutíes de nacimiento, ambos pasaron su niñez y adolescencia en nuestra ciudad, ya que su padre, el recordado D. Antonio Reina Gallego - fiel asistente a todas las convocatorias de los Jerezanos de la Diáspora -, en pleno desarrollismo, año 1965, fue designado director de la oficina del Banco Central en la calle Larga; y ahí que fueron él y toda su familia. Y sin quererlo, esta familia ceutí se convirtió en jerezana.

En Jerez estuvieron hasta el año 1974 cuando tuvieron que venirse a Madrid, pues su padre, fue contratado por la famosa aseguradora Caser, de la que acabó siendo consejero delegado.

Pero a pesar del obligado desplazamiento, este jerezano de adopción, padre de nuestros protagonistas, no quiso nunca que él ni sus hijos perdieran el vínculo con nuestra tierra, y es por ello que, como bien dicen Antonio y Arturo, no sólo "nuestra casa familiar está en El Puerto de Santa María", -desde donde todos los veranos acuden a Jerez en peregrinación - sino que su padre, a pesar de no vivir ya en Jerez "todos los años iba a la Feria del Caballo". Muy buen criterio.

Tanto Antonio como Arturo recuerdan sus años en Jerez, en los que estudiaron en el colegio de los Marianistas "con mucho cariño". Además destacan la gran "formación humana, cristiana y familiar" que recibieron en nuestra ciudad y que les ha servido de guía a lo largo de toda su vida.

La unidad de esta familia es indudable, ya que hoy Antonio y Arturo forman un gran equipo. Y sus éxitos no son casualidad, sino que han llegado tras muchos años de esfuerzo, estudio y trabajo. Antonio, como corredor de comercio, ha ejercido en muy variadas provincias españolas, desde Burgos, Badajoz e incluso Mallorca; y Arturo, antes de asumir la gerencia de la notaría, ha estado ejerciendo como abogado fiscalista en prestigiosas firmas de abogados como la renombrada española Cuatrecasas o la inglesa Simmons & Simmons.

Es un auténtico placer ver cómo dos grandes profesionales como ellos, que tienen la notaría más potente de este país, sonríen con añoranza y mucho cariño, sobre todo cariño, al recordar su casa en Jerez, sus amigos de la infancia, a su madre paseando por la calle Larga, o la fidelidad de su padre por todo lo jerezano hasta el último de sus días. Ahora, sus viajes en verano a nuestra tierra, los clientes jerezanos que según dicen "son muchos los que vienen por aquí", y el sabor de una copa de amontillado son los pequeños detalles que les permiten mantener viva la llama indeleble e inevitable de la jerezanía.