Una negociación de convenio que pende de un comité fracturado

El comité de limpieza del hospital está fracturado justo cuando se debe iniciar la negociación del convenio, un escenario que está provocando mucha tensión en la plantilla. La presidenta del comité, Margarita Gómez, declara que "ya hemos formado la mesa para negociar el convenio pero no vamos a avanzar. Está dividido el comité y la plantilla". "Aquí estamos seis de CCOO y CGT, pero hay tres compañeras más que no nos acompañan, porque nosotros queremos hacer el bien para toda la plantilla, para los 108 y no para sólo 23", subraya Ana López-Cepero, quien añade que "cuando vamos a negociar un convenio nosotros no miramos siglas. Somos compañeros y hemos defendido el bienestar de todos en decisión por mayoría".

Seis miembros del comité hacen un llamamiento a la "conciliación" para evitar que "se presenten cosas por detrás nuestra a la empresa, como ya se ha hecho", denuncia López-Cepero.

La presidenta del comité remarca que "ellas -dirigiéndose a la otra parte de la representación sindical- se han puesto en contacto con la federación de Sevilla. Aquí en Jerez no nos hacen caso en el sindicato y el problema está ahí". Almudena Pérez, miembro del comité, lamenta que "no hay diálogo ninguno, están cerradas completamente", a lo que su compañera Lola Morales añade que "denunciamos que se están haciendo labores sindicales, no labores de comité. De hecho, a las reuniones vienen ya más asesores que gente de la empresa, asesores además que no se reúnen con toda la representación de la plantilla".

Gómez lamenta que con esta situación "nos sentimos desprotegidas. Llevo 42 años afiliada a CCOO y me siento desprotegida. Este lunes se ha querido crear una plataforma para la negociación sin contar con la mayoría del comité". "Esto no va a traer nada bueno para negociar el convenio", remarca López-Cepero.