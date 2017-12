En septiembre de 2014, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) declaró a Jerez Capital Mundial del Motociclismo, una designación creada ex profeso en reconocimiento a su vinculación con el mundo del motor desde hace décadas. El evento, fijado para el trienio 2015-2017, logró el aldabonazo del Ministerio de Hacienda con la declaración de acontecimiento excepcional interés público, que permitió que se pudieran aplicar beneficios fiscales a aquellas firmas que apoyaran económicamente mediante patrocinios. La designación concluirá a finales de mes pero ya se puede afirmar que será una capitalidad que pasará con más pena que gloria. La falta de un apoyo explícito del actual ejecutivo, que cuestionó el proyecto que inició el gobierno predecesor (PP), ha sido determinante para que las expectativas generadas no se hayan alcanzado. Preguntado por este asunto, el vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, señaló la pasada semana durante la presentación de las cuentas de la sociedad que Jerez "no necesita" esta declaración porque "ya es capital mundial del motociclismo" y que el ejecutivo seguirá apostando por el trazado para que albergue pruebas internacionales que le permitan seguir entre los mejores del mundo. Por contra, Antonio Saldaña, que durante el pasado mandato ocupó la vicepresidencia de las instalaciones, entiende que ha sido "una oportunidad histórica para la ciudad que ha perdido el PSOE que podría haber relanzado el gran activo que es el circuito para Jerez".

En el plano deportivo, se podrá decir que bajo el paraguas de la Capitalidad Mundial del Motociciclismo se han celebrado en estos tres años pruebas de carácter internacional como el mundial de Super Moto, el de Enduro o el de Freestyle, entre otras. Ahora bien, el gran debe se encuentra en el desarrollo de un plan director aprobado en 2015 que contemplaba una importante captación de fondos para revertirlos en el trazado. Finalmente, la única actuación de envergadura que se ejecutará será la remodelación de la Torre Tío Pepe que, por ahora, no tiene claro si podrá estar lista para el Gran Premio de 2018 -el coste del reasfaltado de la pista lo asumió directamente el Ayuntamiento-.

Tal y como se recoge en las cuentas aprobadas la pasada semana, Cirjesa obtuvo entre 2015 y 2016 algo más de 3,6 millones de euros en donaciones por parte de siete empresas, de las 1,3 fueron en especie (fundamentalmente publicidad institucional en el medios nacionales); ahora bien, registralmente solo se han contabilizado 3,2 millones por un criterio de prudencia contable al no haberse cobrado aún. Mientras, en este año, hasta septiembre se habían obtenido unos 325.000 euros, muy lejos de los 1,7 millones presupuestados. En cuanto a los gastos, según estas mismas cuentas, los gastos han rondado los 1,2 millones (cánones de pruebas, costes de organización y demás). Por lo tanto, estos ingresos han contribuido, sin duda, a mejorar los números del trazado pues han pasado de los 2,1 millones negativo en 2015 a 717.000 euros en 2016 y se prevé que en 2017 cierre en positivo.

A pesar de ello, el delegado de Economía insiste en que se va a continuar apostando por el trazado con actuaciones como la remodelación de la Torre Tío Pepe o la readaptación de la pista de karting. "Vamos a seguir invirtiendo en estas instalaciones para que siga siendo referente a nivel mundial", señaló. En cambio, el concejal del PP lamenta que se "paralizara" el proyecto que "habría propiciado una gran proyección de la ciudad y hacer inversiones sin que le costara el dinero a los jerezanos".