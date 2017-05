"La plusvalía ha provocado la ruina de muchos ciudadanos"

Especializado en derecho tributario, administrativo y mercantil, José Cepero, sevillano de nacimiento aunque lleva residiendo 24 años en Jerez, defiende a ultranza que "la mejor defensa es un buen ataque". Y en este caso esta máxima le ha valido una gran victoria.

-¿Cómo llega a la conclusión que se puede tumbar parte de la plusvalía mediante un recurso al Constitucional?

-Todo parte de un proceso contencioso donde se llega a la conclusión de que lo mejor para suspender la ejecución era presentar una cuestión de inconstitucionalidad. El derecho es lógica y es evidente que con la plusvalía se estaba cometiendo una injusticia, aunque estuviera recogida en la ley. Se llegó un momento que al juzgado se le escapaba el procedimiento por lo que vimos que la única salida era ir a por la ley. Y se ha conseguido.

-Perdone que se lo plantee así: esto se le ocurre a un abogado en Jerez...

-La verdad es que he sido el único que se había planteado seriamente esta vía; al menos yo no tengo constancia de otros casos. El del País Vasco -se tumbó la norma foral por este mismo motivo-fue posterior al nuestro aunque se resolvió antes porque se ha necesitado de la personación del Senado y del Congreso. El fallo es de un calado brutal, un hito jurídico.

-¿Cómo queda ahora el impuesto de la plusvalía?

-La verdad es que se encuentra en un limbo jurídico porque, aunque se conoce la sentencia, aún no se ha publicado en el BOE para que entre en vigor. El legislador tiene que modificar la ley pero los ayuntamientos, que son los que la aplican, ya saben que no pueden hacerlo en aquellos casos donde no haya un incremento del valor.

-¿Y si los ayuntamientos deciden no hacer cambios mientras no haya una nueva regulación?

-Yo lo que aconsejo, y así se lo estoy empezando a comunicar a mis clientes, es que cuando tengan que pedir la liquidación en aquellos casos donde haya pérdida patrimonial comuniquen que están exentos por esta sentencia y esperen a la resolución municipal. Lo mejor que pueden hacer los ayuntamientos es actuar con prudencia a la espera de que resuelva el Estado.

-Hay ayuntamientos como el de Jerez que ya alertan del perjuicio económico que les supondrá el cumplimiento de esta sentencia...

-Le argumento lo contrario. Esta plusvalía injusta ha provocado la ruina de muchos ciudadanos y los ayuntamientos tienen que resarcir ese daño. Ahí están los casos de personas que perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca y se les liquidó la plusvalía. Y, si vamos más allá, también supone una injusticia pagar una plusvalía por el simple hecho de recibir una herencia cuando no se ha vendido aún.